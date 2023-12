NBA／安戴托昆波大三元領軍擊落老鷹 公鹿主場強取8連勝

老鷹在2日公鹿主場一路廝殺到第四節中雙方戰成114比114平手,然而最後時刻公鹿轟出一波18比7的攻勢,直接終結比賽,以132比121拿下勝利。

公鹿收下主場8連勝,而前一次在主場落敗就是輸給老鷹,2日可說是完成復仇;公鹿開季以來在主場拿到9勝1敗的成績,和灰狼並列,在全聯盟僅次於主場9連勝不敗身的塞爾蒂克和金塊。

安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)攻下32分11籃板10助攻,這是他本季首次大三元,生涯累積36次。里拉德(Damian Lillard)拿到25分9助攻6籃板,畢斯利(Malik Beasley)16分;替補的佩恩(Cameron Payne)進帳18分,其中14分出現在下半場,波提斯(Bobby Portis)15分11籃板。

楊恩(Trae Young)獲得32分12助攻,不過他最後階段5投落空末;墨瑞(Dejounte Murray)也有30分的表現,比伊(Saddiq Bey)17分9籃板,卡佩拉(Clint Capela)10分17籃板4助攻3阻攻。

公鹿之後將前往打季中錦標賽的8強淘汰賽,對手將是尼克。「不管在拉斯維加斯發生了什麼,都讓它留在拉斯維加斯吧!我要去玩輪盤,把我的錢翻倍。」安戴托昆波打趣地說。

