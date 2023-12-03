我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

假反詐中心來電索銀行卡資料 華人險上當 口音露餡

晚到輕鬆拿工作證 有人卻已等34年 新舊無證客對立升高

NBA／安戴托昆波大三元領軍擊落老鷹 公鹿主場強取8連勝

記者蔡佳霖／即時報導
安戴托昆波斬獲本季第一次大三元。（路透）
安戴托昆波斬獲本季第一次大三元。（路透）

老鷹在2日公鹿主場一路廝殺到第四節中雙方戰成114比114平手，然而最後時刻公鹿轟出一波18比7的攻勢，直接終結比賽，以132比121拿下勝利。

公鹿收下主場8連勝，而前一次在主場落敗就是輸給老鷹，2日可說是完成復仇；公鹿開季以來在主場拿到9勝1敗的成績，和灰狼並列，在全聯盟僅次於主場9連勝不敗身的塞爾蒂克和金塊。

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）攻下32分11籃板10助攻，這是他本季首次大三元，生涯累積36次。里拉德（Damian Lillard）拿到25分9助攻6籃板，畢斯利（Malik Beasley）16分；替補的佩恩（Cameron Payne）進帳18分，其中14分出現在下半場，波提斯（Bobby Portis）15分11籃板。

楊恩（Trae Young）獲得32分12助攻，不過他最後階段5投落空末；墨瑞（Dejounte Murray）也有30分的表現，比伊（Saddiq Bey）17分9籃板，卡佩拉（Clint Capela）10分17籃板4助攻3阻攻。

公鹿之後將前往打季中錦標賽的8強淘汰賽，對手將是尼克。「不管在拉斯維加斯發生了什麼，都讓它留在拉斯維加斯吧！我要去玩輪盤，把我的錢翻倍。」安戴托昆波打趣地說。

NBA

上一則

NBA／騎士一波流帶走比賽 活塞17連敗創隊史紀錄

延伸閱讀

NBA／里拉德首度回娘家 上演落後26分逆轉勝

NBA／里拉德首度回娘家 上演落後26分逆轉勝
NBA／里拉德狂飆 公鹿落後26分逆轉

NBA／里拉德狂飆 公鹿落後26分逆轉
NBA／23次出手僅錯失3球 安戴托昆波42分再創紀錄之夜

NBA／23次出手僅錯失3球 安戴托昆波42分再創紀錄之夜
NBA／安戴托昆波狂轟40分 獨行俠雙星35+不敵公鹿

NBA／安戴托昆波狂轟40分 獨行俠雙星35+不敵公鹿

熱門新聞

EASL東亞超級籃球聯賽29日在新莊體育館持續進行，PLG新北國王隊與菲律賓馬尼拉電器交手，國王陣中楊敬敏（前左）在場上與隊友林書豪（前右）相互擊掌打氣。中央社

林書豪首度透露 太太是菲律賓人…率國王戰勝馬尼拉電器

2023-11-29 15:00
布克被雙人包夾，仍投進1.7秒致勝三分球。 (路透)

NBA／布克感覺1.7秒致勝三分像空檔 隊友：以為他是Kobe

2023-11-27 08:59
柯瑞擺脫前一場投籃陰霾，此戰又轟進7記三分球。（路透）

NBA／柯瑞再現超級球星價值 3紀錄斷層傲視群雄

2023-11-25 19:52
阿根廷足球巨星梅西（右一）和妻子安托妮雅（左一）從小認識，兩人的戀情有如童話故事，也鮮少傳出緋聞。圖為梅西一家人10月30日出席金球獎頒獎典禮。（美聯社）

足球／梅西被爆外遇、與妻分房睡 緋聞女記者怒批：可恥

2023-11-26 21:18
杜蘭特(右)手感不佳瘋狂打鐵，自己也說感覺像籃框加蓋。（路透）

NBA／歸隊首戰30投11中狂打鐵 杜蘭特：籃框好像加了蓋

2023-11-30 06:34
林書豪親送原味球衣給86歲婦人。(取材自林書豪Instagram影片)

籃球／86歲奶奶第1次進場看球 林書豪賽後親送原味球衣

2023-11-28 08:57

超人氣

更多 >
張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光

張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光
甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間

甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間
河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代

河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代
躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆

躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆
價格詐欺 擁有186家門市的新州1元店120萬元和解

價格詐欺 擁有186家門市的新州1元店120萬元和解