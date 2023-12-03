NBA／狂砍42分斷魔術9連勝 布里吉斯：不想讓他們創紀錄

布里吉斯（左）狂飆42分，寫下個人單場第3高得分紀錄。（路透）

布里吉斯（Mikal Bridges）2日狂飆42分5籃板3助攻3阻攻，其中首節就獨拿26分，帶領籃網打出43比22的差距，給了魔術狠狠下馬威。「背靠背」出賽的魔術全場欲振乏力，幾乎一路被壓制，最後以101比129分慘敗，無緣挑戰10連勝的隊史新紀錄。

這是布里吉斯生涯第5次單場破40分，也是個人得分第3高，近兩個賽季他曾兩度拿下45分，分別是對熱火和老鷹，2023年3月26日也是在面對魔術時得到44分。

「我做好準備了，我不喜歡上一場輸給黃蜂的感覺。而且，我更不想讓魔術在我們主場創造紀錄。」布里吉斯說。

魔術1日才追平隊史最長的9連勝紀錄，可惜無緣進一步突破，這是他們自11月14日以來首度輸球，當時他們也是被籃網痛宰20分。

丁威迪（Spencer Dinwiddie）拿下22分4籃板3助攻，湯瑪斯（Cam Thomas）20分7籃板5助攻，強森（Cameron Johnson）14分，替補的史密斯（Dennis Smith Jr.）在缺席6場比賽後回歸，即繳出10分11籃板6助攻的表現。

「我知道布里奇斯會做好準備。在輸給黃蜂之後，他跟我一樣感到失望。這場比賽是球隊很棒的回應。很多時候，你想評判一支球隊是否在進步，兩個要點就是他們想進步嗎？還是他們有進步的關鍵點嗎？我們今天就表現出來了。」籃網主帥馮恩（Jacque Vaughn）說。

F.華格納（Franz Wagner）此役得到20分7籃板5助攻，中斷連續3場破30分的演出；班切羅（Paolo Banchero）19分10籃板8助攻，安東尼（Cole Anthony）20分5籃板，M.華格納（Moritz Wagner）18分。