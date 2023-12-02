我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國呼吸道疾病病例激增 共和黨5參議員促頒旅行禁令

甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間

NBA／總得分衝進史上前10名 杜蘭特：這說明我正在變老

記者蔡佳霖／綜合外電報導
下半場完全熄火讓杜蘭特1日晚可說是面臨「里程悲」。(路透)
下半場完全熄火讓杜蘭特1日晚可說是面臨「里程悲」。(路透)

杜蘭特（Kevin Durant）在1日對衛冕軍金塊的比賽中攻下30分，這讓他生涯總得分來到27423分，超越傳奇中鋒摩西馬龍（Moses Malone），擠進史上得分排行榜前10名。

此外，杜蘭特已經連續16場至少拿到25分，連續7場破30分更追平布克（Devin Booker）保持的太陽隊史紀錄；另一方面，杜蘭特已經連續罰進67球，持續往聯盟紀錄邁進。

談到生涯總得分排進聯盟前10，杜蘭特表示：「來到這個位置之前，我走過了一段很長的旅程，付出了很多；許多人都給予我幫助，例如我的隊友、家人、朋友等。當我還是個孩子的時候，他們就不斷幫助我。不過能達到這項里程碑也說明了我正在變老，但能名列傳奇之中還是令人感到興奮。」

儘管創造歷史，但杜蘭特在這場比賽的下半場卻是面臨10投全落空的窘境，寫下生涯例行賽首見（杜蘭特曾在季後賽有過半場至少10投0中的情況）。太陽最終在擋不住約柯奇（Nikola Jokic）的情況下，以8分之差吞敗。

「我很生氣，因為我們浪費了諾基奇（Jusuf Nurkic）那麼出色的表現。」杜蘭特說。

季後賽

上一則

MLB／大谷翔平獎不完…連3年奪傑出DH 史上第2人

延伸閱讀

NBA／杜蘭特擠進歷史得分榜前10 下個目標超越「甜瓜」

NBA／杜蘭特擠進歷史得分榜前10 下個目標超越「甜瓜」
NBA／愛德華邀穿代言球鞋 杜蘭特爆粗口回絕遭詛咒「很快退役」

NBA／愛德華邀穿代言球鞋 杜蘭特爆粗口回絕遭詛咒「很快退役」
NBA／杜蘭特手感冷：籃框像加了蓋

NBA／杜蘭特手感冷：籃框像加了蓋
NBA／歸隊首戰30投11中狂打鐵 杜蘭特：籃框好像加了蓋

NBA／歸隊首戰30投11中狂打鐵 杜蘭特：籃框好像加了蓋

熱門新聞

EASL東亞超級籃球聯賽29日在新莊體育館持續進行，PLG新北國王隊與菲律賓馬尼拉電器交手，國王陣中楊敬敏（前左）在場上與隊友林書豪（前右）相互擊掌打氣。中央社

林書豪首度透露 太太是菲律賓人…率國王戰勝馬尼拉電器

2023-11-29 15:00
布克被雙人包夾，仍投進1.7秒致勝三分球。 (路透)

NBA／布克感覺1.7秒致勝三分像空檔 隊友：以為他是Kobe

2023-11-27 08:59
柯瑞擺脫前一場投籃陰霾，此戰又轟進7記三分球。（路透）

NBA／柯瑞再現超級球星價值 3紀錄斷層傲視群雄

2023-11-25 19:52
阿根廷足球巨星梅西（右一）和妻子安托妮雅（左一）從小認識，兩人的戀情有如童話故事，也鮮少傳出緋聞。圖為梅西一家人10月30日出席金球獎頒獎典禮。（美聯社）

足球／梅西被爆外遇、與妻分房睡 緋聞女記者怒批：可恥

2023-11-26 21:18
杜蘭特(右)手感不佳瘋狂打鐵，自己也說感覺像籃框加蓋。（路透）

NBA／歸隊首戰30投11中狂打鐵 杜蘭特：籃框好像加了蓋

2023-11-30 06:34
林書豪親送原味球衣給86歲婦人。(取材自林書豪Instagram影片)

籃球／86歲奶奶第1次進場看球 林書豪賽後親送原味球衣

2023-11-28 08:57

超人氣

更多 >
「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了

「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了
跪殺佛洛伊德白警獄中被刺22刀 前幫派成員遭起訴謀殺未遂

跪殺佛洛伊德白警獄中被刺22刀 前幫派成員遭起訴謀殺未遂
張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光

張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光
中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令

中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令
河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代

河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代