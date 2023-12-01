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NBA／泰托姆遭驅逐 綠衫軍苦戰勝出 76人缺雙核吞連敗

記者蔡佳霖／即時報導
塞爾蒂克苦戰擊退殘陣76人，排名仍居東區第一。（歐新社）
塞爾蒂克苦戰擊退殘陣76人，排名仍居東區第一。（歐新社）

76人1日作客波士頓，原本是東區雙強的正面交鋒，然而兩大核心戰將安比德（Joel Embiid）和馬克西（Tyrese Maxey）因病均無法上場，也讓比賽少了許多話題。

不過塞爾蒂克面對殘陣76人卻沒有因此占到太多便宜，整場比賽打得十分艱辛，特別是泰托姆（Jayson Tatum）還在第三節快結束之前出現1級惡意犯規，隨後因為抱怨裁判吞下第2次技術犯規遭到驅逐出場。

泰托姆第三節快結束之前出現1級惡意犯規，隨後因為抱怨裁判吞下第2次技術犯規遭到驅...
泰托姆第三節快結束之前出現1級惡意犯規，隨後因為抱怨裁判吞下第2次技術犯規遭到驅逐出場。（歐新社）

所幸替補的普里查德（Payton Pritchard）第四節獨拿10分，加上老將霍福特（Al Horford）和哈勒戴（Jrue Holiday）聯手得到11分，綠衫軍在最後時刻打出10：3的攻勢，從而甩開對手的糾纏，以125：119拿下勝利。

塞爾蒂克收下3連勝，排名仍居東區第一，領先魔術1場勝差；76人則是苦吞2連敗，最近10戰僅獲4勝，排名東區第4。

綠衫軍陣中4人得分超過20分，懷特（Derrick White）21分6籃板5助攻，泰托姆21分7籃板4助攻，布朗（Jaylen Brown）20分4籃板4抄截2阻攻，霍福特20分6籃板3助攻2阻攻，哈勒戴13分6助攻5籃板。至於豪瑟（Sam Hauser）和普里查德則分別得到11分、10分。

76人以貝佛利（Patrick Beverley）的26分8籃板7助攻表現最佳，梅爾頓（De'Anthony Melton）21分，柯文頓（Robert Covington）18分5籃板5抄截，哈里斯（Tobias Harris）14分5籃板3助攻4抄截。

76人全場抄了對手16球之多，製造塞爾蒂克多達20次失誤。

泰托姆第三節快結束之前出現1級惡意犯規，隨後因為抱怨裁判吞下第2次技術犯規遭到驅...
泰托姆第三節快結束之前出現1級惡意犯規，隨後因為抱怨裁判吞下第2次技術犯規遭到驅逐出場。（歐新社）

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