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NBA／杜蘭特手感冷：籃框像加了蓋

記者劉肇育／綜合報導
杜蘭特手感不佳瘋狂打鐵，自己也說感覺像籃框加蓋。（路透）
杜蘭特手感不佳瘋狂打鐵，自己也說感覺像籃框加蓋。（路透）

太陽隊11月29日帶著7連勝作客暴龍隊主場，不過球隊雙星布克（Devin Booker）和杜蘭特（Kevin Durant）卻是手感冰冷，兩人合計出手42次僅命中13球、拿下38分，對於自己的手感冰冷，杜蘭特賽後也強調，其實並沒有感覺自己不在節奏上，只是籃框似乎是加了蓋，始終無法把球投進去。

太陽近期儘管遭遇杜蘭特受傷缺陣的狀況，不過仍是拉出一波7連勝，而29日杜蘭特也在缺席2場比賽後歸隊，不過他全場出手30次僅命中11球，手感明顯不在狀態上。

太陽總教練佛蓋爾（Frank Vogel）就表示，「他缺席了幾場比賽，我認為這是其中一個原因，我們必須為他做好掩護，讓他有空檔出手的機會」。

不過杜蘭特則是強調，自己的場上節奏並沒有跑掉，只是怎麼投都不會進，「我不覺得自己失去節奏，就是投不進罷了，籃框就像是加了蓋一樣，我覺得我有一些不錯的機會，但就是不能把球投進去。」

至於布克29日則是在第三節一度踩到暴龍後衛施羅德（Dennis Schroder）的腳扭傷，不過在板凳席短暫休息後又回到球場，但是否會影響到接下來的比賽，佛蓋爾則說：「我們今晚必須看看他的反應，因為你永遠不會明白腳踝的狀況會怎麼變化」。

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