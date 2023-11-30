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NBA／哈登發威 快艇三巨頭漸入佳境

記者劉肇育／綜合報導
哈登（左）拿下26分，本季新高。（路透）
哈登（左）拿下26分，本季新高。（路透）

在哈登（James Harden）加盟後歷經6連敗低潮的快艇隊，近幾場比賽逐漸收到交易成效，11月29日出戰國王隊比賽中，雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）與哈登攜手攻下79分，快艇先發五虎合計拿下111分，帶領球隊以131：117擊敗國王，收下近7場比賽的第5勝。

快艇在季初交易來哈登後，一度組成「四星連線」，不但未能在進攻端發揮成效，連帶防守體系也受到拖累。不過就在衛斯特布魯克（Russell Westbrook）自願改從板凳出發後，不僅哈登的表現漸入佳境，快艇的攻守也恢復到較為平衡的狀態。

與國王之戰，快艇先發三巨頭雷納德、喬治與哈登上半場就攜手攻下52分，帶領球隊取得22分領先，連兩日出賽的國王下半場在福克斯（De'Aaron Fox）領軍下急起直追，依舊無法縮小分差，最終快艇就以14分差距收下勝利。

快艇三巨頭攜手攻下79分，也是三人合作以來的最佳表現，其中哈登的26分，更是他本季新高，讓總教練泰隆魯（Tyronn Lue）都直言球隊逐漸步上軌道，「我認為這就是我們應該要打出的樣子，現在我們必須一次又一次的複製它。哈登已經向大家證明他還是那個哈登。」

除了球隊新體系逐漸步上軌道外，雷納德本賽季前17場比賽都未缺陣，創下他自2016年以來例行賽連續出賽的新紀錄，對快艇來說是大好消息。談到自己的身體狀況，他說：「我花了很多年來面對傷病這堵高牆，自2016年以來，我一直在處理右膝蓋的問題，還經歷在暴龍隊奪冠。但我現在狀況很好，我現在只想要繼續保持健康前進，剩下的就讓它自然而然的發生。」

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