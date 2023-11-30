NBA／洛齊爾狂砍37分13助攻 末節飆分斷籃網3連勝

洛齊爾扛下重擔，轟進賽季新高37分。（路透）

在當家主控小鮑爾 （LaMelo Ball）右腳踝受傷必須缺席一段時間的情況下，洛齊爾（Terry Rozier）挺身而出扛下重擔。

洛齊爾在30日對籃網的比賽中25投13中包括7記三分球，狂砍37分13助攻4籃板2抄截，其中第四節最後3分多鐘包辦全隊12分之中的10分，帶領黃蜂以129：128客場險勝籃網，中止2連敗。

布里吉斯（Miles Bridges）拿下23分5籃板，海瓦德（Gordon Hayward）22分6籃板6助攻，麥高文斯（Bryce McGowens）先發砍進4記三分球，獲得14分3助攻。替補的華盛頓（P.J. Washington）則有10分8籃板5助攻3抄截2阻攻進帳。

Terry Rozier came up CLUTCH for the @Hornets!



🔥 37 PTS (13-25 FG)

🔥 13 AST

🔥 7 3PM pic.twitter.com/NH0OQWWgrT — NBA TV (@NBATV) December 1, 2023