NBA／洛齊爾狂砍37分13助攻 末節飆分斷籃網3連勝

在當家主控小鮑爾 (LaMelo Ball)右腳踝受傷必須缺席一段時間的情況下,洛齊爾(Terry Rozier)挺身而出扛下重擔。

洛齊爾在30日對籃網的比賽中25投13中包括7記三分球,狂砍37分13助攻4籃板2抄截,其中第四節最後3分多鐘包辦全隊12分之中的10分,帶領黃蜂以129:128客場險勝籃網,中止2連敗。

布里吉斯(Miles Bridges)拿下23分5籃板,海瓦德(Gordon Hayward)22分6籃板6助攻,麥高文斯(Bryce McGowens)先發砍進4記三分球,獲得14分3助攻。替補的華盛頓(P.J. Washington)則有10分8籃板5助攻3抄截2阻攻進帳。

Terry Rozier came up CLUTCH for the @Hornets!



🔥 37 PTS (13-25 FG)

🔥 13 AST

🔥 7 3PM pic.twitter.com/NH0OQWWgrT