我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國王室又要大戰？傳凱特歧視梅根的小孩膚色

詐欺案 川普從主審法官罵到書記官 法院再令封口

NBA／洛齊爾狂砍37分13助攻 末節飆分斷籃網3連勝

記者蔡佳霖／即時報導
洛齊爾扛下重擔，轟進賽季新高37分。（路透）
洛齊爾扛下重擔，轟進賽季新高37分。（路透）

在當家主控小鮑爾（LaMelo Ball）右腳踝受傷必須缺席一段時間的情況下，洛齊爾（Terry Rozier）挺身而出扛下重擔。

洛齊爾在30日對籃網的比賽中25投13中包括7記三分球，狂砍37分13助攻4籃板2抄截，其中第四節最後3分多鐘包辦全隊12分之中的10分，帶領黃蜂以129：128客場險勝籃網，中止2連敗。

布里吉斯（Miles Bridges）拿下23分5籃板，海瓦德（Gordon Hayward）22分6籃板6助攻，麥高文斯（Bryce McGowens）先發砍進4記三分球，獲得14分3助攻。替補的華盛頓（P.J. Washington）則有10分8籃板5助攻3抄截2阻攻進帳。

傷癒回歸的湯瑪斯（Cam Thomas）拿到26分，布里吉斯（Mikal Bridges）22分9籃板4助攻，克萊斯頓（Nicolas Claxton）20分14籃板；錯失最後一擊三分外線的強森（Cameron Johnson）拿到15分，籃網結束近期的3連勝。

洛齊爾（左）帶領黃蜂以129：128客場險勝籃網，中止2連敗。（路透）
洛齊爾（左）帶領黃蜂以129：128客場險勝籃網，中止2連敗。（路透）

NBA 鮑爾

上一則

NBA／美非法賭盤遭調查 詹姆斯好友、大聯盟球星遭捲入

延伸閱讀

NBA／美非法賭盤遭調查 詹姆斯好友、大聯盟球星遭捲入

NBA／美非法賭盤遭調查 詹姆斯好友、大聯盟球星遭捲入
NBA／格林向裁判抱怨對手翻球吞T 柯瑞聲援：愚蠢吹判

NBA／格林向裁判抱怨對手翻球吞T 柯瑞聲援：愚蠢吹判
NBA／哈登飆本季新高26分 快艇先發五虎轟111分退國王

NBA／哈登飆本季新高26分 快艇先發五虎轟111分退國王
NBA／穆雷復出首戰又受傷 約柯奇大三元助金塊輕取火箭

NBA／穆雷復出首戰又受傷 約柯奇大三元助金塊輕取火箭

熱門新聞

EASL東亞超級籃球聯賽29日在新莊體育館持續進行，PLG新北國王隊與菲律賓馬尼拉電器交手，國王陣中楊敬敏（前左）在場上與隊友林書豪（前右）相互擊掌打氣。中央社

林書豪首度透露 太太是菲律賓人…率國王戰勝馬尼拉電器

2023-11-29 15:00
布克被雙人包夾，仍投進1.7秒致勝三分球。 (路透)

NBA／布克感覺1.7秒致勝三分像空檔 隊友：以為他是Kobe

2023-11-27 08:59
柯瑞擺脫前一場投籃陰霾，此戰又轟進7記三分球。（路透）

NBA／柯瑞再現超級球星價值 3紀錄斷層傲視群雄

2023-11-25 19:52
這場比賽一開始才打了7秒鐘，詹姆斯就和威廉斯發生身體推擠接觸。(影片截圖)

NBA／詹姆斯、威廉斯推擠衝突 日強投山本由伸場邊觀戰引注目

2023-11-25 08:22
阿根廷足球巨星梅西（右一）和妻子安托妮雅（左一）從小認識，兩人的戀情有如童話故事，也鮮少傳出緋聞。圖為梅西一家人10月30日出席金球獎頒獎典禮。（美聯社）

足球／梅西被爆外遇、與妻分房睡 緋聞女記者怒批：可恥

2023-11-26 21:18
林書豪親送原味球衣給86歲婦人。(取材自林書豪Instagram影片)

籃球／86歲奶奶第1次進場看球 林書豪賽後親送原味球衣

2023-11-28 08:57

超人氣

更多 >
她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西

她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西
華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷
這星座動不動就哭 12星座「玻璃心程度」排行榜

這星座動不動就哭 12星座「玻璃心程度」排行榜
全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號

全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號
輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床