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NBA／哈登飆本季新高26分 快艇先發五虎轟111分退國王

記者劉肇育／綜合報導
快艇先發五人火力全開合計拿下111分，三巨頭哈登、雷納德與喬治就包辦79分。（美聯社）
快艇先發五人火力全開合計拿下111分，三巨頭哈登、雷納德與喬治就包辦79分。（美聯社）

近期球隊表現逐步回穩的快艇隊，在29日作客國王隊主場先發五人火力全開合計拿下111分，其中三巨頭雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）與哈登（James Harden）就攜手包辦了79分，幫助快艇以131：117擊退國王，收下近7場比賽以來的第5勝。

國王28日面對勇士隊上演落後24分大逆轉並奪下季中錦標賽8強門票後，29日繼續在主場出戰強敵快艇，上半場再度遭到對手狂轟猛炸拿下72分，其中配合默契漸入佳境的快艇三巨頭，在上半場就已經合計攻下52分，幫助快艇領先國王22分。

不過國王下半場再度展開反撲，期盼重演逆轉戲碼，尤其是近況火熱的福克斯（De'Aaron Fox），29日在隊友打得力不從心的情況下，一肩扛起得分重任，全場猛轟40分，但國王先發球員中僅有他與拿下11分的沙波尼斯（Domantas Sabonis）得分來到雙位數，導致國王反撲力有未逮，在第四節時仍大比分落後給快艇，最終仍是以14分差距吞下敗仗。

哈登26分6助攻5抄截，創下加盟快艇後的個人單場得分新高。（路透）
哈登26分6助攻5抄截，創下加盟快艇後的個人單場得分新高。（路透）

快艇29日以雷納德攻下34分9籃板表現最佳，哈登則有26分6助攻5抄截，創下加盟快艇後的個人單場得分新高，喬治19分7助攻，三人合計拿下79分，至於先發的曼恩（Terance Mann）與祖巴茲（Ivica Zubac）也分別有18分與14分8籃板演出。

快艇 NBA 勇士

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