NBA／哈登飆本季新高26分 快艇先發五虎轟111分退國王

近期球隊表現逐步回穩的快艇 隊,在29日作客國王隊主場先發五人火力全開合計拿下111分,其中三巨頭雷納德(Kawhi Leonard)、喬治(Paul George)與哈登(James Harden)就攜手包辦了79分,幫助快艇以131:117擊退國王,收下近7場比賽以來的第5勝。

國王28日面對勇士 隊上演落後24分大逆轉並奪下季中錦標賽8強門票後,29日繼續在主場出戰強敵快艇,上半場再度遭到對手狂轟猛炸拿下72分,其中配合默契漸入佳境的快艇三巨頭,在上半場就已經合計攻下52分,幫助快艇領先國王22分。

