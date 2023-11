NBA／「飆風玫瑰」暌違714天先發 灰熊主場終於開胡啦

主場一勝難求的灰熊29日迎戰爵士,「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)睽違714天再度先發,他全場得到14分9助攻,正負值高達+20,率灰熊以105:91大勝爵士,終結開季主場8連敗的難堪紀錄。

灰熊前鋒洛迪(David Roddy)也被拉上先發,他在第二節飆進3顆三分球,搭配羅斯犀利的切入,打出36:17攻勢,半場打完領先18分。下半場灰熊持續壓制爵士,比賽提前進入垃圾時間,灰熊輕鬆收下勝利。

Derrick Rose with the euro and the nice finish 🌹 pic.twitter.com/reaWU3P4op