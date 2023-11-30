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NBA／「飆風玫瑰」暌違714天先發 灰熊主場終於開胡啦

體育新聞組／綜合報導
「飆風玫瑰」羅斯全場得到14分9助攻，正負值高達+20。（路透）
「飆風玫瑰」羅斯全場得到14分9助攻，正負值高達+20。（路透）

主場一勝難求的灰熊29日迎戰爵士，「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）睽違714天再度先發，他全場得到14分9助攻，正負值高達+20，率灰熊以105：91大勝爵士，終結開季主場8連敗的難堪紀錄。

灰熊前鋒洛迪（David Roddy）也被拉上先發，他在第二節飆進3顆三分球，搭配羅斯犀利的切入，打出36：17攻勢，半場打完領先18分。下半場灰熊持續壓制爵士，比賽提前進入垃圾時間，灰熊輕鬆收下勝利。

灰熊除了羅斯外，小傑克森（Jaren Jackson Jr.）得到20分6籃板，外帶6次火鍋。羅迪拿下19分6籃板，貝恩（Desmond Bane）17分9助攻7籃板，替補前鋒威廉斯（Ziaire Williams）進帳15分8籃板。

羅斯全場只發生1次失誤，完美串聯球隊攻勢，證明自己油箱還有油。他賽後受訪時表示，「我們是一支年輕球隊，我不是來這裡當發聲者，但我會以身作則。年輕球員有任何問題，我都願意回答」。

「飆風玫瑰」羅斯(右)睽違714天再度先發，得到14分9助攻，幫助灰熊中止開季主...
「飆風玫瑰」羅斯(右)睽違714天再度先發，得到14分9助攻，幫助灰熊中止開季主場8連敗。（美聯社）

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