NBA／穆雷復出首戰又受傷 約柯奇大三元助金塊輕取火箭

金塊主場迎戰火箭,主力後衛穆雷(Jamal Murray)終於傷癒復出,約柯奇(Nikola Jokic)再度砍下大三元,率隊以134:124贏球,保持本季主場不敗金身;火箭則苦吞開季客場7連敗。

穆雷開賽2分半鐘就投進大號三分球,約柯奇首節傳出8次助攻,波特(Michael Porter Jr.)則砍下12分,助金塊本節打完領先15分。剩下3節金塊都維持雙位數領先,輕鬆收下勝利。

Jamal Murray is BACK! 🏹



He beats the shot clock from the logo 🔥 pic.twitter.com/1SSECq4At2