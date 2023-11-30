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NBA／勇士領先24分翻車 無緣季中錦標賽8強

記者劉肇育／綜合報導
NBA季中挑戰賽。
NBA季中挑戰賽。

NBA季中錦標賽分組賽最後一天賽程，出現一些意料外的狀況，勇士隊最多領先24分竟然遭國王隊戲劇化逆轉，塞爾蒂克隊在大幅領先的情況下，不但未換下主力還採取「駭客戰術」，儘管最終順利搶下8強門票，但是引發不小爭議。

NBA今年首度舉行季中錦標賽，希望提高比賽可看性與透過獎金制度刺激球員，28日分組賽最終日，不少球隊上演晉級決定戰，甚至必須透過淨勝分定生死。

塞爾蒂克對公牛隊之戰，打完前3節已經大幅領先29分，第4節不但未換下主力，還對公牛中鋒佐蒙德（Andre Drummond）進行「駭客戰術」，希望換取更多進攻機會，最終塞爾蒂克以124：97大勝，透過淨勝分優勢搶下8強門票。

「駭客戰術」一度引發公牛總教練唐納文（Billy Donovan）不滿，塞爾蒂克布朗（Jaylen Brown）賽後直言，「說實話有點奇怪，這不是比賽應該進行的方式，但最終目標是贏球，這是不變的。」

勇士對國王之戰，在必須贏12分才能晉級情況下，上半場一度取得24分領先，但國王在下半場吹起反攻號角，在比賽最後7.1秒靠蒙克致勝打板球逆轉，最終以124：123險勝、搶下8強門票。

為期一個月的季中錦標賽小組賽階段正式落幕，東西區8強正式出爐，下一階段將在12/5與12/6開打，4強與冠軍戰則分別在12/8與12/10進行。

東區由A組印第安納溜馬、B組公鹿都以4勝0敗晉級，C組波士頓塞爾蒂克以3勝1敗，前進8強，而B組第2的紐約尼克透過外卡獲得門票。公鹿季中錦標賽8強賽將在主場迎戰尼克，而塞爾蒂克將對戰溜馬隊。

西區則以湖人以4勝0敗（淨勝分74）排A組第1，將在主場對決外卡第1的太陽（3勝1敗，淨勝分34）。C組第1的國王（4勝0敗，淨勝分30）將在主場迎戰B組第1的鵜鶘（3勝1敗，淨勝分33）。

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