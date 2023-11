NBA／致敬詹皇與韋德經典空接 魔術輕取巫師豪取8連勝

本季最大黑馬魔術在主場迎戰巫師,F.華格納(Franz Wagner)高效率狂砍31分,29日幫助魔術以139:120輕取巫師,收下8連勝,再一勝就能追平隊史紀錄,12月2日將再次對上巫師。

巫師開局打出10:3攻勢,但魔術很快就要回領先,並一路壓制。魔術後衛薩格斯(Jalen Suggs)和安東尼(Cole Anthony)更在第四節上演空中接力,模仿詹姆斯(Lebron James)和韋德(Dwyane Wade)在熱火隊聯手的經典動作,不只主場球迷嗨翻,還引發網友熱議。

Jalen Suggs and Cole Anthony did their best Bron x D-Wade impression 🍿🔥 pic.twitter.com/WUa6DSdwhg