NBA／8強門票與勝利全都要 國王24分落後大逆轉勇士

勇士 、國王隊28日進行季中錦標賽8強門票爭奪戰,勇士必須至少贏12分才能晉級,一度在上半場領先國王達到24分,不過國王下半場吹起反攻號角,靠著蒙克(Malik Monk)在比賽最後階段連得5分,不僅以124:123戲劇化逆轉勇士,還搶下季中錦標賽8強賽門票。

季中錦標賽一同分在西區C組的國王、勇士進行8強賽門票決定戰,戰績落後的勇士在關鍵戰迎回遭到禁賽5場的前鋒格林,上半場也在浪花兄弟柯瑞 (Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson)、維金斯(Andrew Wiggins)火力全開下,前兩節打完就已經拿下72分,領先主場出賽的國王多達17分。

易籃後勇士一度將領先差距擴大到24分,但國王在福克斯(De'Aaron Fox)與赫爾特(Kevin Huerter)領軍下,單節猛轟40分,將差距縮小到個位數,反觀勇士發生小裴頓(Gary Payton II)受傷退場的狀況,成為比賽一大轉捩點。

第4節國王持續反撲,在剩下5分46秒福克斯命中後,國王繼首節後再度取得領先,不過勇士穆迪(Moses Moody)適時挺身而出連續砍進兩顆三分球,加上柯瑞也在剩下3分半鐘時砍進三分球,助勇士取得5分領先,但距離能晉級的12分門檻仍有7分差距。

比賽最後1分13秒福克斯投進三分球後,蒙克也在倒數37秒補上一記三分球,助國王追到僅剩1分差距,也幾乎宣告勇士無緣季中錦標賽8強,而國王不僅把8強門票納入囊中,還靠著蒙克在最後7.1秒的高難度拋投超前,最終以1分差距戲劇化逆轉勇士。

MALIK MONK CALLED GAME.



KINGS WIN THE GAME AND WEST GROUP C 🏆 pic.twitter.com/GdQ0XW9iit