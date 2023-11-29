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NBA／公鹿雙星合砍65分險勝熱火 東區季中錦標賽4強出爐

聯合新聞網／即時報導
公鹿球星里拉德(左)。（路透）
公鹿球星里拉德(左)。（路透）

公鹿28日在季中錦標賽分組賽最後一天，以131：124擊敗熱火，順利以B組第一晉級。尼克28日115：91大勝黃蜂，取得外卡資格。東區4強全數出爐，公鹿將在主場迎戰尼克；溜馬主場對決塞爾蒂克。

東區季中錦標賽4支球隊都出爐，公鹿4勝0敗（淨勝分46）B組第1、溜馬4勝0敗（淨勝分39）A組第1、塞爾蒂克靠今天大勝公牛27分，3勝1敗（淨勝分27）超越魔術成C組第1，尼克則是大勝黃蜂23分後拿下3勝1敗位居B組第2，但以淨勝分42拿下外卡第1。

熱火球星巴特勒（Jimmy Butler）28日缺陣，但公鹿仍打得辛苦，末節尾聲才靠著穩定的罰球，驚險收下勝利。安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）全場攻下33分10籃板，里拉德（Damian Lillard）32分9助攻，米道頓（Khris Middleton）砍進17分8籃板。

熱火苦吞3連敗，阿德巴約（Bam Adebayo）得到31分10籃板，老將羅瑞（Kyle Lowry）21分6助攻，理查森（Josh Richardson）貢獻20分7助攻。

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