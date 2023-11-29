NBA／詹姆斯出賽時間「里程悲」 吞生涯最慘敗

湖人隊一哥詹姆斯。（Getty Images）

76人隊27日對湖人 隊之戰，安比德（Joel Embiid）繳出30分11籃板11助攻的「大三元」表現，加上馬克西（Tyrese Maxey）31分8助攻，率76人以44分差距創下隊史對戰湖人最大勝分差；至於湖人一哥詹姆斯（LeBron James），儘管此役後，成為聯盟史上總出賽時間最多的球員，但也同時吞下個人生涯最大負分差。

詹姆斯上場30分鐘12投8中，拿下18分5助攻後，生涯例行賽加季後賽 總出賽時間6萬66318分鐘，超越「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），成為史上出賽時間最長的球員。

不過面對外線火力全開的76人，湖人防線全面潰堤，前三節落後18分，第4節更被打出40：14的攻勢，最終以44分差距吞下敗仗，追平隊史第4大的負分差，也是詹姆斯生涯出賽時最大負分差，單場無籃板進帳也是個人近13年首次。

對於在紀錄之夜以慘敗收場，詹姆斯坦言必須要拿出更好表現，「我不能以一支球隊該如何應對的角度來回應，只能代表我自己說話，必須拿出更好的表現，對於今天的表現並不滿意。」

76人此役外圍砲火猛烈，狂飆22記三分球，反觀湖人則只有7顆，一來一往差了45分，幾乎就是此役的分差，也是湖人一哥詹姆斯生涯最大敗分差，他在受訪時表示，76人確實用三分轟垮湖人，「今天我們在三分線上被殺死了，我們採取防守策略，但他們不斷命中投藍，向他們致敬。」