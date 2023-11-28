NBA／喬丹21分頂替約柯奇 攜手傑克森退老東家快艇

喬丹(右)攻下21分13籃板。(路透)

近期陷入低潮的衛冕軍金塊隊，儘管球隊一哥約柯奇（Nikola Jokic）在27日作客快艇 主場的比賽中因為背部不適缺陣，不過在曾效力過快艇的傑克森（Reggie Jackson）與喬丹 （DeAndre Jordan）分別攻下35分13助攻與21分13籃板領軍下，最終金塊就以113：104擊敗快艇隊。

金塊近期在穆雷（Jamal Murray）缺陣下表現出現起伏，儘管前場比賽靠著約柯奇拿下39分準大三元擊敗馬刺 止敗，但在27日與快艇之戰，不僅約柯奇因為背部不是缺戰，先發前鋒葛登（Aaron Gordon）也連續兩場比賽因傷缺陣，讓快艇陷入人手短缺的窘境。

不過在穆雷因傷缺陣後頂上先發位置的傑克森，在27日出戰老東家的比賽中也一肩扛起金塊進攻重責，他全場猛轟35分，其中13分還是集中在第4節，比起快艇全隊單節的16分止少了3分。

除了傑克森表現搶眼外，同樣曾效力快艇的中鋒喬丹在27日頂替約柯奇先發上陣也打出近年代表作，他全場猛轟20分其中7分集中在第四節，另外有13籃板5助攻2抄截的全能成績單，搭配上波特（Michael Porter Jr.）在倒數54秒的致命三分球，最終金塊就以9分差距擊退快艇。

快艇27日以雷納德（Kawhi Leonard）攻下31分8籃板表現最佳，中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）也有23分14籃板演出，但雙巨頭喬治（Paul George）、哈登（James Harden）手感不佳，前者13投2中拿下6分，後者則是7投3中拿下11分。