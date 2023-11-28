我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

優勝美地一年一期奇景火瀑布 12月1日開放預約

中國學童呼吸道感染激增 多地紛紛停課 河北「大白」重出江湖

NBA／76人血洗湖人 安比德：湖人是我最喜歡的球隊

記者劉肇育／即時報導
安比德攻下30分11籃板11助攻大三元、31分8助攻。(Getty Images)
安比德攻下30分11籃板11助攻大三元、31分8助攻。(Getty Images)

76人隊27日對湖人隊之戰，球隊一哥安比德（Joel Embiid）與馬克西（Tyrese Maxey）分別攻下30分11籃板11助攻大三元、31分8助攻，以44分差距創下隊史對戰湖人最大勝分差，賽後安比德重申，湖人一直是他最喜愛的球隊，這讓他特別想要在對戰中取勝。

身為聯盟的兩大老牌勁旅，76人與湖人27日進行隊史第290次對戰，不過本場比賽一面倒向76人，前3節打完就已經取得18分領先，末節仍未停下進攻腳步，再打出40：14的攻勢，最終以44分差距創下隊史對戰湖人最大勝分差。

上賽季年度MVP安比德再度展現高效率，僅出賽3節、31分鐘就拿下30分11籃板11助攻，親手賞給湖人隊史第4高的敗分差，賽後不忘重申湖人和布萊恩（Kobe Bryant）對他籃球生涯的意義，「這是我最喜歡的球隊，對他們特別想要贏得勝利。當然，每個晚上對陣其他球隊時，我也會想要這樣做。」

76人27日外線火力全開，單場命中22顆三分球，安比德坦言這讓比賽變得更加輕鬆，「隊友處於空檔時，我希望讓他們能夠輕鬆出手，同時也會讓我變得更加輕鬆，我們一起打球並分享球，這是相當有趣的事，但一切都是從防守開始。」

湖人

上一則

NBA／生涯32次9助攻準大三元 約柯奇直追「大鳥」

延伸閱讀

NBA／紀錄之夜卻吞生涯最慘敗 詹姆斯：必須做出大改變

NBA／紀錄之夜卻吞生涯最慘敗 詹姆斯：必須做出大改變
NBA／詹皇出賽時間登史上第一 湖人慘遭76人血洗44分

NBA／詹皇出賽時間登史上第一 湖人慘遭76人血洗44分
MLB／山本由伸啟動視訊面試球隊 最快簽約時間曝光

MLB／山本由伸啟動視訊面試球隊 最快簽約時間曝光
NBA／安比德強勢準大三元 76人罰球大戰終結雷霆6連勝

NBA／安比德強勢準大三元 76人罰球大戰終結雷霆6連勝

熱門新聞

梅西離場表達抗議。（Getty Images）

足球／巴西警察持棍毆打阿根廷球迷 梅西率隊離場表達不滿

2023-11-21 22:15
湖人球迷安東尼。（取材自影片截圖）

NBA／湖人球迷「安東尼」挑戰半場投籃 重傷倒地需人攙扶

2023-11-21 03:50
羽生結弦。 （路透資料照片）

日媒爆羽生結弦離婚真正原因 妻不滿媽寶男、母親緊跟

2023-11-22 21:09
柯瑞擺脫前一場投籃陰霾，此戰又轟進7記三分球。（路透）

NBA／柯瑞再現超級球星價值 3紀錄斷層傲視群雄

2023-11-25 19:52
這場比賽一開始才打了7秒鐘，詹姆斯就和威廉斯發生身體推擠接觸。(影片截圖)

NBA／詹姆斯、威廉斯推擠衝突 日強投山本由伸場邊觀戰引注目

2023-11-25 08:22
羽生結弦。(美聯社)

羽生結弦離婚內幕 外婆沒見過孫媳：他崩潰到吃不下

2023-11-22 12:59

超人氣

更多 >
華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院
蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾

蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾
美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式

美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式
網購星期一來了 折扣力度大

網購星期一來了 折扣力度大
雖然手機有電子版 登機證最好還是印出來

雖然手機有電子版 登機證最好還是印出來