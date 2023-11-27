NBA／詹皇出賽時間登史上第一 湖人慘遭76人血洗44分

詹皇生涯上場時間登歷史第一，湖人卻被76人血洗。（Getty Images）

湖人 今天作客挑戰76人，首節再度被對手打爆，陷入13分落後。76人球星安比德（Joel Embiid）三節打完繳出大三元，末節剩5分多鐘就形成垃圾時間，76人終場以138：94血洗湖人，重回東區第2。

安比德和馬克西（Tyrese Maxey）首節就聯手攻進22分，比湖人全隊還多。詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）進攻效率不錯，但完全擋不住76人外線火力，76人一路壓著湖人打，末節5分多鐘雙方都換上替補球員。進入垃圾時間後，湖人落後越來越多，最終以44分之差輸球。

詹姆斯今天再度完成生涯里程碑，例行賽加季後賽 累積上場超過6萬6298分鐘，打破傳奇球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）保持的6萬6297分鐘紀錄，成為歷史第1人。

詹姆斯全場12投8中，得到18分5助攻，竟沒有摘下任何籃板，正負值為-30。戴維斯則繳出17分11籃板，羅素（D'Angelo Russell）和里夫斯（Austin Reaves）都攻下12分。

76人全隊以47.8%命中率，投進22顆三分球。安比德拿到30分11籃板11助攻大三元，馬克西31分8助攻，莫里斯（Markieff Morris）和貝佛利（Patrick Beverley）都投進4顆三分球，分別攻下16和12分。