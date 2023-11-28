NBA／生涯32次9助攻準大三元 約柯奇直追「大鳥」
約柯奇（Nikola Jokic）26日和馬刺隊的法國「狀元」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）首度交鋒，溫班亞馬雖有22分、11籃板「雙10」演出，但約柯奇上場34分鐘，繳出更可怕的39分、11籃板、9助攻，帶領金塊賞給對手12連敗；對這位兩屆年度MVP超級戰將來說，這種「準大三元」的表現可以說是一種日常了。
來源：X平台
溫班亞馬第二節讀秒階段的快攻，接獲隊友瓊斯（Tre Jones）傳球，上演空中接力「隔扣」戲碼，但馬刺半場就陷入60：72落後，第三節金塊再轟下35分，帶著23分差距進入決勝節。
金塊第四節再打出7：2攻勢，差距再擴大下，溫班亞瑪開節不到2分鐘就下場，留下出賽25分鐘，17投7中拿下全隊最高22恩，外帶11籃板、6抄截和4阻攻全能數據。
約柯奇的數據更驚人，上場34分鐘的他29投17中轟下39分，加上11籃板、9助攻，以「準大三元」表現率隊迎接主場8連勝。
單是開季至今，約柯奇就已經累積4次只差1助攻就完成大三元的數據表現，根據統計，約柯奇生涯共32次出現這種情況，歷史上僅次於「大鳥」柏德（Larry Bird）的36次，超越紀錄指日可待。
儘管開季金塊就拿下8勝1敗的成績，但隨著穆雷掛傷號，加上客場之旅頻頻落敗，先前7場比賽僅拿到2勝，導致球隊排名直接被灰狼、雷霆和太陽超車。
不過回到溫暖自家的金塊，依然能在這座堅固堡壘悠遊自在。統計顯示，金塊開季主場8連勝，和塞爾蒂克成為聯盟唯二主場不敗的球隊。
上一則
NBA／喬丹21分頂替約柯奇 攜手傑克森退老東家快艇
下一則
FB留言