NBA／生涯32次9助攻準大三元 約柯奇有望破「大鳥」紀錄

約柯奇(Nikola Jokic)今天面對馬刺 上場34分鐘,狂轟39分11籃板9助攻,帶領金塊賞給對手12連敗;對這位兩屆年度MVP超級戰將來說,這種「準大三元」的表現可以說是一種日常了。

單是開季至今,約柯奇就已經累積4次只差1助攻就完成大三元的數據表現,根據統計,約柯奇生涯共32次出現這種情況,歷史上僅次於「大鳥」柏德(Larry Bird)的36次,超越紀錄指日可待。

儘管開季金塊就拿下8勝1敗的成績,但隨著穆雷掛傷號,加上客場之旅頻頻落敗,先前7場比賽僅拿到2勝,導致球隊排名直接被灰狼、雷霆和太陽超車。

不過回到溫暖自家的金塊,依然能在這座堅固堡壘悠遊自在。統計顯示,金塊開季主場8連勝,和塞爾蒂克成為聯盟唯二主場不敗的球隊。

