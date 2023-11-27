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NBA／生涯32次9助攻準大三元 約柯奇有望破「大鳥」紀錄

記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇持續超級全能的數據輸出。（路透）
約柯奇持續超級全能的數據輸出。（路透）

約柯奇（Nikola Jokic）今天面對馬刺上場34分鐘，狂轟39分11籃板9助攻，帶領金塊賞給對手12連敗；對這位兩屆年度MVP超級戰將來說，這種「準大三元」的表現可以說是一種日常了。

單是開季至今，約柯奇就已經累積4次只差1助攻就完成大三元的數據表現，根據統計，約柯奇生涯共32次出現這種情況，歷史上僅次於「大鳥」柏德（Larry Bird）的36次，超越紀錄指日可待。

儘管開季金塊就拿下8勝1敗的成績，但隨著穆雷掛傷號，加上客場之旅頻頻落敗，先前7場比賽僅拿到2勝，導致球隊排名直接被灰狼、雷霆和太陽超車。

不過回到溫暖自家的金塊，依然能在這座堅固堡壘悠遊自在。統計顯示，金塊開季主場8連勝，和塞爾蒂克成為聯盟唯二主場不敗的球隊。

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