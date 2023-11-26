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NBA／鎖喉對手遭禁賽5場後歸隊 格林：我並不後悔

中央社／台北27日電
金州勇士前鋒格林即將復出。（路透）
金州勇士前鋒格林即將復出。（路透）

金州勇士前鋒格林將於28日客場出賽國王，這是他遭禁賽5場期滿後首度現身。格林今天在接受ESPN訪問時強調，為了保護隊友，我並不後悔對對手鎖喉。

事情發生在11月14日職籃（NBA）勇士對明尼蘇達灰狼的比賽，當時比賽僅開賽100秒，勇士的射手湯普森（Klay Thompson）與灰狼麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）在場上發生衝突互相推擠還拉扯球衣。

此時灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）上前勸架試圖拉開2人，但格林（Draymond Green）見狀就從戈貝爾後方勒住他的脖子並往後拖拉，這樣的危險動作，讓NBA官方祭出禁賽5場的處分。

禁賽期滿的格林今天接受ESPN訪問時說道：「我並不後悔自己那麼做，我在乎的是能在任何情況下、位置下保護隊友，對我來說，我在意的是那些我在乎的人的感受。」

格林強調，人們能根據他們想要的方式去解釋事情，我不會去改變或理解他們，「我永遠都會支持我的隊友，那是我這個人的本質，不論對錯，我都會站在朋友的這一邊。」

就在聯盟做出禁賽處分後，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）曾表示格林的行為「不可原諒」；對此格林也提到，我不會和總管、教練多討論什麼，「我們所有人的共識就是，我會繼續做我自己，這絕對不會變。」

勇士確實需要格林復出，他們在過去11場比賽中輸了8場，其中有4場是在格林禁賽期間，他說：「我不會說我是球隊的救世主，但我確實可以幫助球隊解決空間、防守和失誤上的問題。」

勇士作客國王，這場比賽也攸關誰能取得季中錦標賽的8強席次。

勇士 NBA

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