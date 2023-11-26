我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／親人不見 應盡早報警 避免錯失寶貴時間

華人業主雇同一員工在不同店上班 容易引發加班糾紛

NBA／離奇掛彩 熱火史密斯踩到紙 本賽季報銷

體育新聞組／綜合報導
熱火25歲球員史密斯(左)，前一場對騎士的比賽因跳起後落下時剛好踩到「一張紙」受傷，本季確定報銷。（路透）
熱火25歲球員史密斯(左)，前一場對騎士的比賽因跳起後落下時剛好踩到「一張紙」受傷，本季確定報銷。（路透）

熱火25歲球員史密斯（Dru Smith），前1場對騎士的比賽因跳起後落下時剛好踩到「一張紙」受傷，診斷結果出爐，確定他右膝前十字韌帶嚴重扭傷，本季確定報銷。

身高188公分的史密斯在2021年NBA選秀會落選，隨後分別在邁阿密熱火、布魯克林籃網短暫待過幾場比賽，今年7月1日才再度跟熱火簽下一份雙向合約，本季出賽9場平均攻下4.3分、1.6籃板、1.6助攻，投籃命中率45.5%，表現還算及格。

沒想到就在熱火前天作客克里夫蘭騎士的比賽中，史密斯為了封蓋對手投籃而奮力跳起，結果在落下時不偏不倚踩到騎士板凳區椅子下的「一張紙」滑倒，隨即痛苦倒地，醫生診斷為十字韌帶三級扭傷，堪稱本季NBA至今最離奇的受傷原因。

熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）也談到：「這真的是很讓人心碎的消息，騎士板凳區地板上不該出現那張紙的。」

NBA球員受傷的原因千奇百怪，已經退役的史威夫特（Stromile Swift）是2000年的選秀榜眼，他在曼菲斯灰熊打完5個賽季後跳槽到休士頓火箭，沒想到他到火箭的第一個賽季，就因為在休息室時一隻蒼蠅飛到他眼睛上，結果史威福特用手指去揉造成結膜炎，因此休息了9場比賽。

NBA 休士頓 布魯克林

上一則

NBA／國王福克斯36分 送灰狼主場首敗

下一則

NBA／火力極大化 老鷹送巫師9連敗 連72場得分破百寫紀錄

延伸閱讀

NBA最離奇受傷原因 熱火球員「踩到1張紙」滑倒 本季報銷

NBA最離奇受傷原因 熱火球員「踩到1張紙」滑倒 本季報銷
新罕州節儉老翁 380萬遺產全捐社區

新罕州節儉老翁 380萬遺產全捐社區
新罕82歲翁住活動屋、除草機代步 身後捐380萬回饋社區

新罕82歲翁住活動屋、除草機代步 身後捐380萬回饋社區
德州小學槍案女兒喪命 母親挺限槍參選鎮長落敗

德州小學槍案女兒喪命 母親挺限槍參選鎮長落敗

熱門新聞

梅西離場表達抗議。（Getty Images）

足球／巴西警察持棍毆打阿根廷球迷 梅西率隊離場表達不滿

2023-11-21 22:15
湖人球迷安東尼。（取材自影片截圖）

NBA／湖人球迷「安東尼」挑戰半場投籃 重傷倒地需人攙扶

2023-11-21 03:50
羽生結弦。 （路透資料照片）

日媒爆羽生結弦離婚真正原因 妻不滿媽寶男、母親緊跟

2023-11-22 21:09
羽生結弦。(美聯社)

羽生結弦離婚內幕 外婆沒見過孫媳：他崩潰到吃不下

2023-11-22 12:59
這場比賽一開始才打了7秒鐘，詹姆斯就和威廉斯發生身體推擠接觸。(影片截圖)

NBA／詹姆斯、威廉斯推擠衝突 日強投山本由伸場邊觀戰引注目

2023-11-25 08:22
太陽球星杜蘭特(右)。(美聯社)

NBA／勇士板凳軍團逆轉太陽失敗 柯瑞中斷三分球神紀錄

2023-11-23 02:12

超人氣

更多 >
床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…
又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手
金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全

金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全
台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點
「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄

「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄