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NBA／柯瑞再現超級球星價值 122場至少7記三分彈 領先群雄

記者蔡佳霖、劉肇育／綜合報導
勇士隊柯瑞（左）在馬刺隊溫班亞瑪防守下，單手上籃。（路透）
勇士隊柯瑞（左）在馬刺隊溫班亞瑪防守下，單手上籃。（路透）

勇士隊24日在主場面對近期苦吞10連敗的馬刺隊，儘管球隊一哥柯瑞（Stephen Curry）猛轟平個人本季最高的7顆三分球拿下35分，但末節最後3分鐘勇士卻連續5波進攻發生失誤，最終有驚無險地以118：112險勝馬刺。

近期剛終止連敗的勇士，昨天在主場迎戰馬刺卻打得相當辛苦。首節打完還一度落後，不過勇士柯瑞在下半場挺身而出砍進5顆三分球，幫助勇士在比賽最後3分鐘時一度取得15分領先，但接下來勇士卻是失誤連連，讓馬刺打出一波11：0的反擊，所幸柯瑞和湯普森（Klay Thompson）比賽最後階段6罰俱中，最終勇士仍是以6分差取勝，並賞給馬刺11連敗。

勇士以柯瑞砍進35分表現最佳，他本賽季也已經累計投進80顆三分球，遙遙領先聯盟其他球員，而這一勝也讓勇士保住了晉級季中錦標賽8強賽資格，更好的消息則是遭到禁賽5場的格林，將能在下場比賽歸隊。

柯瑞第四節兩記三分球先後澆熄馬刺的反撲，最後連續6罰命中更是為勇士鎖定勝局，又一次展現球星的價值，此役擺脫前一場僅命中1記三分球的陰霾，20投11中，包含三分球投13中7，狂轟35分6助攻3籃板。

根據統計，這是柯瑞生涯第122次單場至少砍進7記三分球，持續傲視群雄，甚至第2名的湯普森和第3的里拉德（Damian Lillard）加總起來也不過91次，形成巨大斷層。

此外，柯瑞單場至少命中6記三分球也累積到200場，遠遠領先第2名哈登（James Harden）的97場。

這也是柯瑞生涯第117次單場砍下至少30分且真實命中率不低於75%，依然名列NBA史上最多。

談到在球隊狀況不佳的情況下，將迎回格林，柯瑞說：「我們現在正處在困境之中，狀況並不是很好，但我很開心格林即將歸隊，我們太需要他了。他回來對我們幫助會很大，不僅僅是他在防守上的表現以及他扮演的溝通角色，特別還是在下一場如此重要的比賽。」

勇士 柯瑞 馬刺

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