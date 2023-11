NBA／柯瑞再現超級球星價值 3紀錄斷層傲視群雄

第四節兩記三分球先後澆熄馬刺的反撲,最後連續6罰命中更是為勇士 鎖定勝局,又一次展現球星價值的柯瑞 (Stephen Curry),擺脫前一場僅命中1記三分球的陰霾,在24日比賽中20投11中,包含三分球投13中7,狂轟35分6助攻3籃板。

根據統計,這是柯瑞生涯第122次單場至少砍進7記三分球,持續傲視群雄,甚至第2名的湯普森(Klay Thompson)和第3的里拉德(Damian Lillard)加總起來也不過91次,形成巨大斷層。

此外,柯瑞單場至少命中6記三分球也累積到200場,遠遠領先第2名哈登(James Harden)的97場。

這也是柯瑞生涯第117次單場砍下至少30分且真實命中率不低於75%,依然名列NBA 史上最多。

