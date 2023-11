NBA／險浪費21分領先優勢 鵜鶘末節爆發終結快艇3連勝

一度領先21分卻被快艇 超前的鵜鶘,在第四節轟出一波14:3的關鍵攻勢,從而奠定勝利基礎,終場以116:106擊沉快艇,終結對手3連勝,鵜鶘則是在最近6場比賽中搶下5勝。

瓊斯(Herbert Jones)全場得到14分4籃板4助攻,但他在第四節那一波攻勢中就獨拿8分;威廉森(Zion Williamson)獲得32分6籃板5助攻,英格倫(Brandon Ingram)同樣也有30分5助攻4籃板的表現,連續10場至少拿到20分。

快艇陣中以喬治(Paul George)的34分為最高,雷納德(Kawhi Leonard)20分8籃板,鮑威爾(Norman Powell)20分;哈登(James Harden)8分10助攻5籃板4抄截。

「我認為我們整晚的進攻節奏都很糟糕,不去找第2或第3個出手選擇點。」快艇總教練泰隆魯(Tyronn Lue)說。

Zion Williamson and Brandon Ingram TOOK OVER to help push the NBA ?ref_src=twsrc%5Etfw">@PelicansNBA to 3-1 in West Group B!



Zion Williamson: 32 PTS (Season-high), 6 REB, 5 AST



Brandon Ingram: 30 PTS, 5 AST, 4 REB pic.twitter.com/LUv9GExAU2