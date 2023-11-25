NBA／險浪費21分領先優勢 鵜鶘末節爆發終結快艇3連勝
一度領先21分卻被快艇超前的鵜鶘，在第四節轟出一波14：3的關鍵攻勢，從而奠定勝利基礎，終場以116：106擊沉快艇，終結對手3連勝，鵜鶘則是在最近6場比賽中搶下5勝。
瓊斯（Herbert Jones）全場得到14分4籃板4助攻，但他在第四節那一波攻勢中就獨拿8分；威廉森（Zion Williamson）獲得32分6籃板5助攻，英格倫（Brandon Ingram）同樣也有30分5助攻4籃板的表現，連續10場至少拿到20分。
快艇陣中以喬治（Paul George）的34分為最高，雷納德（Kawhi Leonard）20分8籃板，鮑威爾（Norman Powell）20分；哈登（James Harden）8分10助攻5籃板4抄截。
「我認為我們整晚的進攻節奏都很糟糕，不去找第2或第3個出手選擇點。」快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）說。
Zion Williamson and Brandon Ingram TOOK OVER to help push the NBA?ref_src=twsrc%5Etfw">@PelicansNBA to 3-1 in West Group B!— NBA (@NBA) November 25, 2023
Zion Williamson: 32 PTS (Season-high), 6 REB, 5 AST
Brandon Ingram: 30 PTS, 5 AST, 4 REB pic.twitter.com/LUv9GExAU2
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