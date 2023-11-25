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NBA／福克斯狂轟36分領軍 國王送灰狼本季主場首敗

記者蔡佳霖／綜合報導
福克斯強勢攻下36分。（美聯社）
福克斯強勢攻下36分。（美聯社）

在福克斯（De'Aaron Fox）狂砍36分12助攻7籃板的帶動之下，國王挾著7人得分雙位數的猛烈火力，以124：111力壓灰狼。國王結束2連敗，也終結灰狼3連勝，更賞給對手本季主場首敗。

國王目前在季中錦標賽取得3戰全勝，有機會爭取分組龍頭，進入後面的淘汰賽。

灰狼開季至今是聯盟防守效率前3強球隊，搭配巨大的內線優勢，建構出暫居西區龍頭的最佳後盾。不過24日這場比賽，灰狼卻是飽受國王進攻肆虐，首節就被砍下38分，全場最多輸到22分，幾乎是處於挨打局面。

國王內線得分為58比42、二次進攻得分為26比15，替補得分也佔據45：25的絕對優勢。同時三分球35投17中，命中率達到為本季最高的48.6%。即便罰球次數少了灰狼18次之多，國王仍是靠著更有效率的攻守表現勝出。

「我一直告訴球員們，如果我們能夠做好防守，我們有機會變得更出色。」國王主帥布朗（Mike Brown）說。福克斯也抱持同樣看法，「如果我們想要成為最好的球隊，就必須在防守端做得更好」。

國王第三節迫使灰狼僅拿到15分，壓制團隊命中率僅有25%，藉此將雙方差距擴大到雙位數，也讓對手在第四節難以越雷池一步。

沙波尼斯（Domantas Sabonis）貢獻15分11籃板5助攻3阻攻2抄截，表現全面；巴恩斯（Harrison Barnes）18分，替補的蒙克（Malik Monk）補上17分。

灰狼火力主要集中在唐斯（Karl-Anthony Towns）和愛德華（Anthony Edwards）身上。唐斯27分11籃板4助攻，愛德華18罰17中，斬獲35分7籃板5助攻2抄截2阻攻。

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