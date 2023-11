NBA／福克斯狂轟36分領軍 國王送灰狼本季主場首敗

在福克斯(De'Aaron Fox)狂砍36分12助攻7籃板的帶動之下,國王挾著7人得分雙位數的猛烈火力,以124:111力壓灰狼。國王結束2連敗,也終結灰狼3連勝,更賞給對手本季主場首敗。

國王目前在季中錦標賽取得3戰全勝,有機會爭取分組龍頭,進入後面的淘汰賽。

灰狼開季至今是聯盟防守效率前3強球隊,搭配巨大的內線優勢,建構出暫居西區龍頭的最佳後盾。不過24日這場比賽,灰狼卻是飽受國王進攻肆虐,首節就被砍下38分,全場最多輸到22分,幾乎是處於挨打局面。

國王內線得分為58比42、二次進攻得分為26比15,替補得分也佔據45:25的絕對優勢。同時三分球35投17中,命中率達到為本季最高的48.6%。即便罰球次數少了灰狼18次之多,國王仍是靠著更有效率的攻守表現勝出。

「我一直告訴球員們,如果我們能夠做好防守,我們有機會變得更出色。」國王主帥布朗(Mike Brown)說。福克斯也抱持同樣看法,「如果我們想要成為最好的球隊,就必須在防守端做得更好」。

國王第三節迫使灰狼僅拿到15分,壓制團隊命中率僅有25%,藉此將雙方差距擴大到雙位數,也讓對手在第四節難以越雷池一步。

沙波尼斯(Domantas Sabonis)貢獻15分11籃板5助攻3阻攻2抄截,表現全面;巴恩斯(Harrison Barnes)18分,替補的蒙克(Malik Monk)補上17分。

灰狼火力主要集中在唐斯(Karl-Anthony Towns)和愛德華(Anthony Edwards)身上。唐斯27分11籃板4助攻,愛德華18罰17中,斬獲35分7籃板5助攻2抄截2阻攻。

