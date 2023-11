NBA／洛培茲發威險勝巫師 公鹿隊史首見3人同場破30分

主場碰上聯盟排名倒數的巫師,公鹿卻是一路飽受威脅,靠著洛培茲(Brook Lopez)轟進平生涯紀錄的39分,包括第四節最後時刻重要6分,得以擺脫糾纏,維持住些微領先優勢,最終以131:128驚險勝出。

公鹿最近7場比賽獲得6勝,排名東區第3;至於巫師則是苦吞8連敗,勝率僅贏過13連敗的活塞。

洛培茲17投14中包含4記三分球,外加5籃板3阻攻2抄截,除了他之外,安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)攻下31分9籃板3助攻3抄截,里拉德(Damian Lillard)補上31分10助攻7籃板,其中7分出現在最後3分多鐘,也是公鹿能夠穩定軍心的關鍵。

根據統計,這是公鹿隊史首次在同一場比賽中有3人得分超過30分。

米道頓(Khris Middleton)僅上場13分鐘就因傷提前退場,得到7分5助攻;自從暑假接受右膝手術之後,米道頓的上場時間就受到控制

相較於公鹿3人破30分,巫師則是用同隊4人超過20分來對抗,波爾(Jordan Poole)獲得26分7助攻5籃板,瓊斯(Tyus Jones)22分7籃板7助攻,基斯佩特(Corey Kispert)20分。最後階段頻頻追分的庫茲瑪(Kyle Kuzma)則是進帳22分4籃板4助攻。

