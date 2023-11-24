我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈瑪斯今將釋放第2波人質 以色列：已收到名單

彩虹橋車禍爆炸案 死者是紐約夫婦 來自格蘭德島

NBA／傳與未成年不正常關係 吉迪不評論、聯盟介入調查

記者劉肇育／即時報導
雷霆隊後衛吉迪（右）近日傳出與未成年少女發生不正常關係。（美聯社）
雷霆隊後衛吉迪（右）近日傳出與未成年少女發生不正常關係。（美聯社）

雷霆隊後衛吉迪（Josh Giddey）在近日傳出與未成年少女發生不正常關係，恐面臨法律刑責，在今天接受訪問時吉迪也坦言知道這個問題點在哪，不過並不打算進一步回應，而聯盟也宣布將會介入調查此事件。

21歲的吉迪是雷霆在2021年選秀會第6順位選入的澳洲後衛，高大的身材搭配上極佳的傳球視野，讓吉迪在菜鳥球季就曾寫下聯盟最年輕大三元締造紀錄，這也讓他與亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、威廉斯（Jalen Williams）和霍姆葛倫（Chet Holmgren）等人一同被視為是雷霆的建隊核心。

不過近日吉迪卻在社群網站上被爆料與一名女高中有不正常關係，儘管該篇文章與帳號在事後就遭到刪除，但由於該名女高中生的年紀眾說紛紜，是否已經超過法定同意年齡，也將牽涉吉迪是否違法。

對此，吉迪在今天練球後被問及此事時表示，「我理解這件事的問題，但我現在沒有進一步的評論。」至於雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）也說，「這是私人問題，我對此不發表評論，這就是我對這件事的所有想法。」而NBA也在事情爆發後決定介入調查。

澳洲 社群網站 NBA

上一則

NBA／杜蘭特因傷休兵 布克狂攻40分 太陽痛宰灰熊收6連勝

下一則

NBA／尼克末節落後19分大逆轉熱火 布朗森：要給球迷交代

延伸閱讀

NBA／杜蘭特因傷休兵 布克狂攻40分 太陽痛宰灰熊收6連勝

NBA／杜蘭特因傷休兵 布克狂攻40分 太陽痛宰灰熊收6連勝
NBA／遭爆與未成年女發生關係 雷霆飄髮哥生涯恐受衝擊

NBA／遭爆與未成年女發生關係 雷霆飄髮哥生涯恐受衝擊
NBA／與裁判有過節 保羅遭驅逐飆罵「婊子」

NBA／與裁判有過節 保羅遭驅逐飆罵「婊子」
NBA／詹姆斯要命失誤 砸了湖人逆轉秀

NBA／詹姆斯要命失誤 砸了湖人逆轉秀

熱門新聞

羽生結弦。(新華社)

結婚僅105天 日本花滑王子羽生結弦閃電離婚

2023-11-17 11:07
梅西離場表達抗議。（Getty Images）

足球／巴西警察持棍毆打阿根廷球迷 梅西率隊離場表達不滿

2023-11-21 22:15
湖人球迷安東尼。（取材自影片截圖）

NBA／湖人球迷「安東尼」挑戰半場投籃 重傷倒地需人攙扶

2023-11-21 03:50
羽生結弦。 （路透資料照片）

日媒爆羽生結弦離婚真正原因 妻不滿媽寶男、母親緊跟

2023-11-22 21:09
羽生結弦。(美聯社)

羽生結弦離婚內幕 外婆沒見過孫媳：他崩潰到吃不下

2023-11-22 12:59
阿根廷16日與烏拉圭在場上爆發肢體衝突，阿根廷球星梅西一度伸手掐住烏拉圭球員奧利華拉的脖子。（影片截圖）

足球／梅西罕見動怒掐住對手脖子 阿根廷0:2輸給烏拉圭 中止8連勝

2023-11-17 00:50

超人氣

更多 >
郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退

郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退
中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留
感佩郭台銘退出2024總統大選胸懷 趙少康喊話：回到國民黨大家庭

感佩郭台銘退出2024總統大選胸懷 趙少康喊話：回到國民黨大家庭
藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空

藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空
最難看肥皂劇 陳文茜：民進黨不可能出現這麼多離譜的人

最難看肥皂劇 陳文茜：民進黨不可能出現這麼多離譜的人