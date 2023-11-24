NBA／傳與未成年不正常關係 吉迪不評論、聯盟介入調查

雷霆隊後衛吉迪（右）近日傳出與未成年少女發生不正常關係。（美聯社）

雷霆隊後衛吉迪（Josh Giddey）在近日傳出與未成年少女發生不正常關係，恐面臨法律刑責，在今天接受訪問時吉迪也坦言知道這個問題點在哪，不過並不打算進一步回應，而聯盟也宣布將會介入調查此事件。

21歲的吉迪是雷霆在2021年選秀會第6順位選入的澳洲 後衛，高大的身材搭配上極佳的傳球視野，讓吉迪在菜鳥球季就曾寫下聯盟最年輕大三元締造紀錄，這也讓他與亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、威廉斯（Jalen Williams）和霍姆葛倫（Chet Holmgren）等人一同被視為是雷霆的建隊核心。

不過近日吉迪卻在社群網站 上被爆料與一名女高中有不正常關係，儘管該篇文章與帳號在事後就遭到刪除，但由於該名女高中生的年紀眾說紛紜，是否已經超過法定同意年齡，也將牽涉吉迪是否違法。

對此，吉迪在今天練球後被問及此事時表示，「我理解這件事的問題，但我現在沒有進一步的評論。」至於雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）也說，「這是私人問題，我對此不發表評論，這就是我對這件事的所有想法。」而NBA 也在事情爆發後決定介入調查。