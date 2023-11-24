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NBA／與裁判有過節 保羅遭驅逐飆罵「婊子」

體育新聞組／綜合報導
勇士老將保羅（左）被驅逐出場；柯瑞（右）中斷三分球紀錄。（美聯社）
勇士老將保羅（左）被驅逐出場；柯瑞（右）中斷三分球紀錄。（美聯社）

太陽22日在主場迎戰勇士，第二節打出37：16攻勢，且勇士老將保羅（Chris Paul）被驅逐出場。勇士末節剩5分鐘左右換上替補陣容，反而追到5分差，迫使太陽換回主力陣容，才以123：115險勝，收下5連勝。

近況漸入佳境的湯普森（Klay Thompson），首節攻進11分，幫助勇士取得5分領先。不過第二局中段戰況風雲變色，太陽打出14：0攻勢，本節尾聲保羅防守杜蘭特（Kevin Durant）時被吹犯規，抗議後連吞2次技術犯規，遭驅逐出場，讓他氣得大罵佛斯特（Scott Foster），「你是個婊子」。

太陽維持領先優勢，勇士主力在末節落後10分重回球場，分差再度被拉開到18分。勇士最後5分鐘換上替補陣容，反而將落後追到5分，太陽只好讓杜蘭特和布克（Devin Booker）等主力回到場上，才辛苦贏下比賽。

杜蘭特全場攻下32分8籃板，布克得到25分10助攻8籃板。勇士方面，湯普森命中6顆三分球，得到23分再創賽季新高。柯瑞（Stephen Curry）三分球8投1中只得16分，中斷開季連13場至少命中4顆三分球紀錄。

保羅賽後也直言，自己與裁判佛斯特有私人恩怨，「我們幾年前有過衝突，這是私人恩怨，那次衝突涉及到我兒子的一些情況，所以我確實說得比較粗魯一點，但他不能用技術犯規來表達他的觀點。我確實應該做得更好，讓自己能夠為了隊友留在場上」。

事實上保羅與佛斯特不合早已是聯盟公開的祕密，甚至在上季季後賽期間媒體就曾統計，保羅在佛斯特執法的季後賽中一度吞下14連敗，對此，杜蘭特也說：「我真的沒料到會這樣，我抬頭時看到他們正在聊，但我感覺到那不是友好的交流，隨後保羅就被罰出場，他和那個裁判有很多淵源，這確實是個奇怪的方式來結束上半場」。

保羅（左）與裁判爭執遭驅逐出場。（Getty Images）
保羅（左）與裁判爭執遭驅逐出場。（Getty Images）

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