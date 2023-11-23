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NBA／勇士板凳軍團逆轉太陽失敗 柯瑞中斷三分球神紀錄

體育新聞組／即時報導
太陽球星杜蘭特(右)。(美聯社)
太陽球星杜蘭特(右)。(美聯社)

太陽22日在主場迎戰勇士，第二節打出37：16攻勢，且勇士老將保羅（Chris Paul）被驅逐出場。勇士末節剩5分鐘左右換上替補陣容，反而追到5分差，迫使太陽換回主力陣容，才以123：115險勝，收下5連勝。

近況漸入佳境的湯普森（Klay Thompson），首節攻進11分，幫助勇士取得5分領先。不過第二局中段戰況風雲變色，太陽打出14：0攻勢，本節尾聲保羅防守杜蘭特（Kevin Durant）時被吹犯規，抗議後連吞2次技術犯規，遭驅逐出場，太陽趁勢取得64：47領先。

太陽持續維持領先優勢，勇士主力在末節落後10分重回球場，分差再度被拉開到18分。勇士最後5分鐘換上替補陣容，反而將落後追到5分，太陽只好讓杜蘭特和布克（Devin Booker）等主力回到場上，才辛苦贏下比賽。

杜蘭特全場攻下32分8籃板，布克得到25分10助攻8籃板。勇士方面，湯普森命中6顆三分球，得到23分再創賽季新高。柯瑞（Stephen Curry）三分球8投1中只得16分，中斷開季連13場至少命中4顆三分球紀錄。

勇士 柯瑞

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