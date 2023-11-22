我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

柯郭合成局？柯文哲：邀請郭董一起在創造歷史隊伍裡前行

NBA／里拉德末節連灌11分做白工 綠衫軍險勝公鹿坐穩龍頭

體育新聞組／即時報導
里拉德(右)。（路透）
里拉德(右)。（路透）

東區前二的塞爾蒂克和公鹿正面交鋒，塞爾蒂克三節打完就取得15分領先。末節後段里拉德（Damian Lillard）連得11分將落後追到剩3分，但綠衫軍靠著泰托姆（Jayson Tatum）罰球穩穩命中，仍以119：116險勝公鹿。

塞爾蒂克開局就打出10：0攻勢，其中布朗（Jayson Tatum）獨得8分。公鹿球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）全場表現低迷，讓綠衫軍整場幾乎一路領先。

比賽最後4分鐘公鹿仍落後12分，里拉德連得11分，帶隊打出14：5攻勢，只落後3分，但時間只剩44秒。塞爾蒂克將時間拖到剩21秒，泰托姆2罰1中，隨後里拉德殺入籃下放槍，勝利被塞爾蒂克帶走。

布朗全場得到26分8助攻，泰托姆23分11籃板，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）21分6籃板。公鹿方面，安戴托昆波20投僅7中，得到21分13籃板，里拉德全場攻下27分，洛培茲（Brook Lopez）砍進28分7籃板。

上一則

NBA／約柯奇大三元又無用 魔術末節逆轉金塊豪取5連勝

延伸閱讀

NBA／23次出手僅錯失3球 安戴托昆波42分再創紀錄之夜

NBA／23次出手僅錯失3球 安戴托昆波42分再創紀錄之夜
NBA／安戴托昆波狂轟40分 獨行俠雙星35+不敵公鹿

NBA／安戴托昆波狂轟40分 獨行俠雙星35+不敵公鹿
NBA／綠衫軍球星4缺2 泰托姆聯手懷特退76人獨居東區王座

NBA／綠衫軍球星4缺2 泰托姆聯手懷特退76人獨居東區王座
NBA／里拉德歸隊後繼續雷 安戴托昆波35分助公鹿止2連敗

NBA／里拉德歸隊後繼續雷 安戴托昆波35分助公鹿止2連敗

熱門新聞

羽生結弦。(新華社)

結婚僅105天 日本花滑王子羽生結弦閃電離婚

2023-11-17 11:07
梅西離場表達抗議。（Getty Images）

足球／巴西警察持棍毆打阿根廷球迷 梅西率隊離場表達不滿

2023-11-21 22:15
湖人球迷安東尼。（取材自影片截圖）

NBA／湖人球迷「安東尼」挑戰半場投籃 重傷倒地需人攙扶

2023-11-21 03:50
阿根廷16日與烏拉圭在場上爆發肢體衝突，阿根廷球星梅西一度伸手掐住烏拉圭球員奧利華拉的脖子。（影片截圖）

足球／梅西罕見動怒掐住對手脖子 阿根廷0:2輸給烏拉圭 中止8連勝

2023-11-17 00:50
「魔獸」霍華德。（本報資料照片）

NBA／魔獸社群退光前隊友、台名人 只留林書豪和「鄉民老婆」

2023-11-17 03:45
日本知名「花滑王子」羽生結弦。（美聯社）

羽生結弦只維持105天婚姻 被跟拍、騷擾 妻甚至「無法踏出家門」

2023-11-17 20:38

超人氣

更多 >
航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司

航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司
美國萬物皆漲 唯「此果」下跌

美國萬物皆漲 唯「此果」下跌
尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡

尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡
OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？

OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？
普亭：已準備和談 結束俄烏衝突 但因烏克蘭法令受阻

普亭：已準備和談 結束俄烏衝突 但因烏克蘭法令受阻