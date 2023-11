NBA／里拉德末節連灌11分做白工 綠衫軍險勝公鹿坐穩龍頭

東區前二的塞爾蒂克和公鹿正面交鋒,塞爾蒂克三節打完就取得15分領先。末節後段里拉德(Damian Lillard)連得11分將落後追到剩3分,但綠衫軍靠著泰托姆(Jayson Tatum)罰球穩穩命中,仍以119:116險勝公鹿。

塞爾蒂克開局就打出10:0攻勢,其中布朗(Jayson Tatum)獨得8分。公鹿球星安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)全場表現低迷,讓綠衫軍整場幾乎一路領先。

比賽最後4分鐘公鹿仍落後12分,里拉德連得11分,帶隊打出14:5攻勢,只落後3分,但時間只剩44秒。塞爾蒂克將時間拖到剩21秒,泰托姆2罰1中,隨後里拉德殺入籃下放槍,勝利被塞爾蒂克帶走。

DAMIAN LILLARD MAY HAVE JUST CHOKED THIS LMAOAOA pic.twitter.com/bxlc52bSu7