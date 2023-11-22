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NBA／首位達成3萬9000分 詹姆斯：第一個總是很酷

記者劉肇育／即時報導
詹姆斯生涯累積得分已經來到3萬9012分。(美聯社)
詹姆斯生涯累積得分已經來到3萬9012分。(美聯社)

在距離39歲進入倒數39天的湖人一哥詹姆斯（LeBron James），在21日與爵士之戰進帳17分後，生涯累積得分已經來到3萬9012分，成為史上首位生涯總得分達到3萬9000分的球員，對於再度寫下聯盟的新里程碑，詹姆斯賽後也直言，雖然還沒有想過這件事的背後意義，但作為第一人肯定是一件很酷的事情。

即將在年底滿39歲的詹姆斯，在生涯的第21個賽季持續改寫聯盟多項紀錄，在21日出戰爵士之戰前，他距離生涯3萬9000分就僅剩下5分差距，最終他也在開賽不到5分鐘後就靠著灌籃、罰球與一記三分球，順利越過3萬9000分門檻，再改寫生涯總得分的新紀錄。

最終詹姆斯也在三節打完後就拿下17分9助攻7籃板，在球隊大幅領先的情況下提前打卡下班，而湖人在拿下這一勝後也成為繼溜馬後第二支拿下季中錦標賽8強門票的球隊。

談到再達到生涯另外一項里程碑，詹姆斯賽後表示，「我還沒有想過這件事的意義，我的隊友、教練都向我道賀，但我還無法思考這件事意味著什麼，這聯盟一直都有優秀的球員出現，有太多出色的得分好手，而我作為第一個完成這件事的人，這總是很酷的。」

至於湖人主帥漢姆（Darvin Ham）則開玩笑表示，「我們都應該讚賞所見證的事情，不過這只是3萬9000分，還不是4萬分，所以他還無法把這場比賽用球帶走。」

湖人

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