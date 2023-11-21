我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富士康查稅判決揭曉？武漢輕罰2786美元

吳亦凡性侵驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

NBA／詹姆斯談賽季新高：兒子健康地在場邊觀戰「太好了」

聯合新聞網／ 即時報導
詹姆斯表示兒子布朗尼到場確實激勵了球場表現。(Getty Images)
詹姆斯表示兒子布朗尼到場確實激勵了球場表現。(Getty Images)

湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James）19日對戰火箭隊的比賽中狂砍本季新高37分，率隊以105：104險勝，本季詹姆斯多項命中率創下生涯最高，賽後受訪時他也高興的說，兒子布朗尼（Bronny James）能夠健康出現在球場邊真是太好了。

「詹皇」大兒子布朗尼這個夏天升上南加州大學，原先預計投入2024年NBA選秀，挑戰和父親同場打球的成就，沒想到卻在暑假練球時一度傳出心臟驟停被送急診，後續經檢查發現是先天心臟缺陷所致，因此至今尚未迎來大學首次亮相。

不過根據詹姆斯所說，對布朗尼的恢復狀況十分樂觀，而他也在賽前加入南加大熱身，是心臟驟停後首次，後續則趕往湖人主場，見證父親改寫本季分數新高。

詹姆斯提到，看見布朗尼到場邊觀戰，對自己起了激勵的作用，促使自己進一步提升場上狀態，「布朗尼出現在場邊真是太好了......能夠看見他掛著笑容，每個家中有大學生的家長都知道，你知道可能會一兩周見不到他們，然後他們會出現在家裡洗衣服、等待溫暖的飯菜，見到他讓我感到超級開心。」

賽後，詹姆斯在歷史抄截排行榜躍上第8名，且命中率、真實命中率、兩分球命中率都是生涯新高，絲毫未見老態，「我不知道為何自己能打那麼多年，就是努力挑戰極限，看看我能把紀錄推進到多遠，這是我跟時間的對決，我想改變去年開始外界的退化評價。」

南加大 湖人 加州大學

上一則

大谷翔平紀錄片登上Disney+ 上檔首日巧合奪年度MVP

延伸閱讀

NBA／賭火箭沒暫停 詹姆斯關鍵罰球2中1絕殺

NBA／賭火箭沒暫停 詹姆斯關鍵罰球2中1絕殺
NBA／「全力詹」狂砍37分 致勝罰球助湖人復仇火箭

NBA／「全力詹」狂砍37分 致勝罰球助湖人復仇火箭
NBA／詹姆斯狂砍35分 本季新高 湖人季中錦標賽笑納3連勝

NBA／詹姆斯狂砍35分 本季新高 湖人季中錦標賽笑納3連勝
NBA／詹姆斯大三元寫紀錄 戴維斯自曝臀傷沒好

NBA／詹姆斯大三元寫紀錄 戴維斯自曝臀傷沒好

熱門新聞

羽生結弦。(新華社)

結婚僅105天 日本花滑王子羽生結弦閃電離婚

2023-11-17 11:07
湖人里夫斯(左)近期改扮板凳暴徒，幫助球隊獲得2連勝。(Getty Images)

NBA／轉任替補打出奇效 湖人里夫斯：我還是在打籃球

2023-11-14 07:59
戈貝爾遭格林鎖喉。（美聯社）

NBA／怒噴格林鎖喉「小丑行為」戈貝爾：柯瑞沒上場 他就想搞事

2023-11-15 06:41
阿根廷16日與烏拉圭在場上爆發肢體衝突，阿根廷球星梅西一度伸手掐住烏拉圭球員奧利華拉的脖子。（影片截圖）

足球／梅西罕見動怒掐住對手脖子 阿根廷0:2輸給烏拉圭 中止8連勝

2023-11-17 00:50
「魔獸」霍華德。（本報資料照片）

NBA／魔獸社群退光前隊友、台名人 只留林書豪和「鄉民老婆」

2023-11-17 03:45
日本知名「花滑王子」羽生結弦。（美聯社）

羽生結弦只維持105天婚姻 被跟拍、騷擾 妻甚至「無法踏出家門」

2023-11-17 20:38

超人氣

更多 >
明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國

明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國
除了銀行 還可把現金放進這三個地方

除了銀行 還可把現金放進這三個地方
拍1部爛1部…2023仆街男神女神出爐 Angelababy獲年度「大獎」

拍1部爛1部…2023仆街男神女神出爐 Angelababy獲年度「大獎」
廚房掛舊畫老婦想扔 竟是價值2500萬名畫羅浮宮收藏

廚房掛舊畫老婦想扔 竟是價值2500萬名畫羅浮宮收藏
拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮

拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮