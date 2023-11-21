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NBA／哈登雙10、喬治28分 快艇主帥：找到使用說明書

記者劉肇育／即時報導
哈登20日全場送出10次助攻且0失誤，最終快艇也以124：99收下2連勝。(歐新社)
哈登20日全場送出10次助攻且0失誤，最終快艇也以124：99收下2連勝。(歐新社)

前一場比賽完成關鍵「4分打」拿下加盟快艇隊首勝的哈登（James Harden），儘管今天對馬刺隊之戰手感稍稍降溫僅有13分，不過全場送出10次助攻且0失誤，幫助快艇整場比賽壓著馬刺打，最終快艇也以124：99收下2連勝。

在哈登加盟後一度陷入連敗低潮的快艇，前一場比賽衛斯特布魯克（Russell Westbrook）自請從先發降至板凳，球隊總算靠著哈登的關鍵一擊終止連敗，今天對馬刺之戰也維持這樣的陣容安排，由哈登搭配雷納德（Kawhi Leonard）與喬治（Paul George）先發，衛斯特布魯克再度從板凳出擊。

面對擁有溫班亞瑪（Victor Wembanyama）坐鎮的馬刺，快艇為小老弟們上了一課，上半場團隊火力全開攻下66分，下半場更是絲毫不給對手翻盤的機會，持續將領先優勢擴大，最終就以25分差距賞給馬刺隊史第5長的9連敗。

快艇今天以喬治攻下28分6助攻表現最佳，雷納德也有21分，哈登則是拿下13分10助攻，這也是他生涯第6度單場繳出雙位數助攻且0失誤表現，板凳包括衛斯特布魯克、鮑威爾（Norman Powell）和泰斯（Daniel Theis）都有雙位數得分表現。

對於球隊近兩場比賽的發揮，快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）直言找到「使用說明書」，「我們現在打得更好一些，大家也更舒服了，不只是衛斯特布魯克改打先發，我們更讓第二陣容與喬治有更多搭配，並以他為進攻主軸，這讓他狀況火熱且在自己的節奏中，我們明白陣容該如何輪轉以及想要做些什麼，今晚我們正走在正確得方向上，這對我們是一場很棒的勝利。」

馬刺今天則是以強森（Keldon Johnson）拿下22分10板表現最佳，至於溫班亞瑪全場出手12次僅命中4球，拿下9分4助攻3籃板2阻攻。

快艇 馬刺

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