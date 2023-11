NBA／0.9秒三分犯規改判 杜蘭特轟39分率太陽險勝爵士

太陽19日作客爵士陷入苦戰,鏖戰到二度延長,最後0.9秒太陽取得3分領先,馬卡南(Lauri Markkanen)翻身出手三分球,裁判第一時間吹杜蘭特(Kevin Durant)打手犯規,太陽挑戰判決,裁判檢視重播畫面後取消犯規,太陽終場才以以140:137險勝爵士,收下3連勝。

上半場杜蘭特雖攻進16分,但頻頻發生失誤,布克(Devin Booker)更是手感冰冷只得4分。不過爵士外線失常,半場太陽仍取得61:56領先。

第三節布克火力復甦攻進11分,爵士板凳霍頓-塔克(Talen Horton-Tucker)和塞克斯頓(Collin Sexton)輪流砍分,加上籃板球優勢,反倒取得8分領先。雙方換上主力陣容後,太陽成功反超比分,馬卡南最後20秒投進追平球,進入延長賽。

Lauri Markkanen TIES IT 115-115 in Utah for 30 PTS 🤯



