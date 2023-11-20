NBA／0.9秒三分犯規改判 杜蘭特轟39分率太陽險勝爵士

杜蘭特(左)、馬卡南(右)。（路透）

太陽19日作客爵士陷入苦戰，鏖戰到二度延長，最後0.9秒太陽取得3分領先，馬卡南（Lauri Markkanen）翻身出手三分球，裁判第一時間吹杜蘭特（Kevin Durant）打手犯規，太陽挑戰判決，裁判檢視重播畫面後取消犯規，太陽終場才以以140：137險勝爵士，收下3連勝。

上半場杜蘭特雖攻進16分，但頻頻發生失誤，布克（Devin Booker）更是手感冰冷只得4分。不過爵士外線失常，半場太陽仍取得61：56領先。

第三節布克火力復甦攻進11分，爵士板凳霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker）和塞克斯頓（Collin Sexton）輪流砍分，加上籃板球優勢，反倒取得8分領先。雙方換上主力陣容後，太陽成功反超比分，馬卡南最後20秒投進追平球，進入延長賽。

Lauri Markkanen TIES IT 115-115 in Utah for 30 PTS 🤯



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延長賽太陽老將葛登（Eric Gordon）投進2顆三分球，時間剩30多秒，杜蘭特在防守球員面前飆進三分球取得5分領先，但爵士靠克拉克森（Jordan Clarkson）罰球迅速取得2分，又守下太陽攻勢，兩邊進行犯規戰術，馬卡南2罰全中，葛登只命中1球。爵士靠著塞克斯頓補進2分，拖進二度延長。

二度延長杜蘭特連得8分，但關鍵三分球未命中，太陽球員幸運搶到進攻籃板，爵士迅速對布克犯規，布克2罰全中留給爵士0.9秒，馬卡南最後一擊三分出手被杜蘭特阻擋，裁判第一時間吹犯規，但太陽挑戰，最終也改判。

KEVIN DURANT FOULS LAURI MARKKANEN ON THE GAME-TYING 3-POINTER 🤯



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杜蘭特出賽46分鐘，攻下39分10助攻8籃板，布克26分8助攻，葛登20分6助攻，諾基奇（Jusuf Nurkic）18分12籃板。

爵士方面，馬卡南砍下38分17籃板，克拉克森22分7籃板5助攻，霍頓-塔克攻下本季新高的25分，塞克斯頓挹注18分，柯林斯（John Collins）得到15分12籃板。