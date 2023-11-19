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NBA／溜馬慘遭魔術痛擊 哈利伯頓連33助攻0失誤中斷

記者蔡佳霖／即時報導
哈利伯頓(右)表現低迷還中斷了連續33次助攻0失誤罕見紀錄。(路透)
哈利伯頓(右)表現低迷還中斷了連續33次助攻0失誤罕見紀錄。(路透)

全聯盟火力最猛的溜馬，遇上場均失分聯盟前3低的魔術，結果是占不到太多便宜，上半場就被狠狠打出78比44巨大分差，全場最多輸到40分，在主場以116比128吞敗。

這場比賽過後，魔術取得3連勝，排名東區前6，其中客場戰績更來到5勝3敗，並列聯盟開季以來客場最多勝。

溜馬之所以一路慘敗，與助攻王哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的低迷表現有極大關係。整場比賽，哈利伯頓14投僅4中得到12分3助攻2籃板，出現4次失誤，寫下本季個人助攻最少的紀錄。而且他在首節後段發生1次失誤，中斷了連續33次助攻無失誤的表現。

「球隊在開局沒有展現足夠的能量，也沒打出快攻轉換。我感覺他們一直站上罰球線，不過那就是他們的打法，喜歡衝擊禁區。」哈利伯頓談到比賽前半段被慘電的窘境。

總教練卡萊爾（Rick Carlisle）也補充說道：「責任我來扛。我們別再談論進攻了，我們沒有好好去防守對方，我們必須更加強防守才行。」

魔術此役6人得分超過雙位數，班切羅（Paolo Banchero）得到全隊最高24分，華格納（Franz Wagner）19分7籃板，薩格斯（Jalen Suggs）18分。

「我對大家今晚的表現很滿意，他們挺身而出接受了挑戰。」魔術教頭莫斯利（Jamahl Mosley）說。

哈利

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