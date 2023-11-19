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NBA／準大三元率76人痛宰籃網 安比德歸功防守

記者蔡佳霖／即時報導
安比德(前)開季累積6次至少30分10籃板的表現，居聯盟之冠。(路透)
安比德(前)開季累積6次至少30分10籃板的表現，居聯盟之冠。(路透)

在安比德（Joel Embiid）飆出準大三元的32分12籃板9助攻帶領之下，搭配馬克西（Tyrese Maxey）與梅爾頓（De'Anthony Melton）的帶刀護衛，76人全場最多領先達27分，終場以121比99輕鬆碾壓籃網。

76人團隊三分命中率達45.7%，還送出32次助攻，包刮上季季後賽橫掃在內，76人已經對戰取得9連勝。馬克西得到25分10助攻，梅爾頓10投8中，補上21分5籃板3抄截。

尋求MVP連霸大業的安比德，開季至今累積6次至少30分10籃板的表現，超越約柯奇（Nikola Jokic），居聯盟之冠。76人靠著第二節一波23比7的攻勢，從落後變成兩位數領先，安比德認為這歸功於防守。

「我們從防守做起，防住他們幾個回合，藉此能夠發動快攻轉換，同時針對他們打小球陣容，我們透過幾次高低位的配合充分利用他們的弱點。我們打得非常團結。」安比德說。

76人成為塞爾蒂克之後第2支拿到第10勝的球隊，而且只花了13場比賽，這是他們自2011-12年以來最快的一次，當年76人也是開季10勝3敗。

主帥諾斯（Nick Nurse）賽後稱讚了梅爾頓的發揮。「他是一位如此出色的射手，也是優秀的球員，這對我們意義重大。因為內線本原本是非常擁擠，所以有時候，我們需要在油漆區弧頂出手投籃。」

籃網的布里吉斯（Mikal Bridges）獲得18分，丁威迪（Spencer Dinwiddie）12分5助攻4籃板，替補的華克（Lonnie Walker IV）則是轟進全最高26分。

「我們輸球了，所以我拿了多少分數這真的沒有任何意義。我認為如果我們輸了20多分，個人得分數據就不會真正體現。我有感覺到自己當時進入比賽最佳狀態，但我們還是輸了。」華克說。

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