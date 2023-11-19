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NBA／詹姆斯狂砍35分 本季新高 湖人季中錦標賽笑納3連勝

記者蔡佳霖／綜合報導
詹姆斯展現恐怖進攻效率。(Getty Imafes)
詹姆斯展現恐怖進攻效率。(Getty Imafes)

「我感到有些疲憊，或許也跟天氣有關係。但只要我踏上球場準備競爭，我就會感到無比興奮。我就是盡全力幫助球隊取勝，這一點從未改變。」

38歲的詹姆斯（LeBron James）4天內打了第3場比賽，但仍上場將近35分鐘，22投13中包含5記三分球在內，攻下35分9助攻5籃板2抄截，追平開季以來個人得分紀錄，同時也是他在湖人時期的第108場破30分比賽。

在詹姆斯的帶領之下，湖人第四節一路維持兩位數分差，最終在客場以107：95輕取拓荒者。湖人成為聯盟首支在季中錦標賽取得3連勝的球隊，也是西區唯一一支在錦標賽中保持不敗的球隊，很有機會以分組龍頭之尊挺進淘汰賽。

「我盡量去保持頭腦清醒，從而幫助我能在場上領導球隊。然後，關鍵還是在於付出努力。我每天都為打磨我的身體和技能而付出努力。我就是上場，將訓練成果運用到比賽之中。」詹姆斯說。

第四節初湖人原本領先7分，隨後在詹姆斯引領送出5次助攻之下，差距擴大到14分，對於這波進攻組織，詹姆斯表示：「我就是努力閱讀場上狀況並且做出反應。我從不會事先決定要怎麼打，而是看對方防守陣型而定。」

近4場比賽，詹姆斯場均可以攻下27.8分8.8籃板8.3助攻2抄截，投籃命中率達6成，三分球命中率達到53.8%，其真實命中率更高達72.2%，效率可說是相當驚人。

目前詹姆斯生涯總得分來到38958分，距離成為史上第一位39000分先生還差42分。

湖人

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