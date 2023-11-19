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NBA／杜蘭特連11場至少25分 追平太陽隊史紀錄

記者蔡佳霖／綜合報導
杜蘭特(中)轟進致勝三分球。(美聯社)
杜蘭特(中)轟進致勝三分球。(美聯社)

在比爾（Bradley Beal）確定將至少休兵3星期的情況下，太陽想要維持勝率只能仰賴兩大巨頭的強力輸出。

杜蘭特（Kevin Durant）22投15中含6記三分球在內，狂砍38分9籃板9助攻，其中第四節最後4分鐘內獨拿10分，包括剩下18秒一記鎖定勝利的死之三分彈，帶領太陽131：128客場險勝爵士。

加上這場比賽，杜蘭特已經連續11場比賽至少拿到25分，目前聯盟延續中最長紀錄，同時也追平由布克（Devin Booker）和史陶德邁爾（Amare Stoudemire）保持的太陽隊史紀錄。

「我覺得自己的節奏很好，我整晚比賽三分手感都蠻不錯的。第四節開打後，我失手了一球，但那顆球我出手的感覺很好。然後我就一直想著要再投一個那樣的球。」杜蘭特談到最後關鍵三分球。

「我不會關心有沒有人換防。無論是誰來守我，我都會打出侵略性。」

布克拿下24分之外更送出15次助攻，一舉刷新生涯單場助攻紀錄；更難能可貴的是，布克整場比賽只出現1次失誤，成了奈許（Steve Nash）之後首位有如此數據的太陽球員。

克拉克森（Jordan Clarkson）拿到賽季新高37分，他已經連續4場比賽至少26分，寫下生涯最佳表現；馬卡南（Lauri Markkanen）21分，柯林斯（John Collins）15分14籃板2阻攻，喬治（Keyonte George）15分6助攻。

「當時比賽打得正激烈，但我還是很好奇，在替補席就問了布克是不是助攻創新高？他就點點頭。」杜蘭特賽後說道，「不過他才出現1次失誤耶，天啊。」

「他打得就像一位完美的控球，」杜蘭特進一步讚賞了布克的傳球，「他的左右手都可以傳球，能夠輕易突破禁區，在比賽開始他就傳出了很多外圍空檔三分球機會。15次助攻創生涯新高，他只是不斷提升標準，而且做得越來越好。我很高興他是我們球隊的一員。

陶德

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