NBA／哈登關鍵4分打 快艇四巨頭合體首勝

哈登「一槍斃命」稍微卸下連敗的壓力。（美聯社）

加盟快艇 隊後苦吞5連敗的「大鬍子」哈登（James Harden），17日對火箭隊進帳24分、9籃板、7助攻，包括比賽最後6秒完成高難度的「4分打」，幫助快艇超前比分，以106：100終止6連敗，拿下四巨頭合體首勝，也讓火箭中斷6連勝。

快艇找來哈登組成「四星連線」後苦吞5連敗，17日對火箭之戰，先發後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）向球隊請纓，希望改從板凳出發幫助球隊，這樣的自願犧牲也如願幫助快艇止敗。

快艇第4節一度落後8分，比賽最後階段吹起反攻號角，最後29秒火箭森根（Alperen Sengun）2罰1中後戰成平手，下一波進攻快艇由雷納德（Kawhi Leonard）負責發動，不過找不到出手機會的情況下，將球送到三分線外的哈登手中；他面對泰特（Jae'Sean Tate）防守，靠著招牌後撤步三分球進球，還製造對手犯規追加1分，最終快艇就靠這一球終止連敗。

對於一甩連敗壓力，哈登賽後強調，自己狀況確實愈來愈好，衛斯特布魯克的犧牲換取這場勝利，「他為球隊做出犧牲，我知道這是艱難的決定，顯然他想要先發，但還是為了球隊做出抉擇，這為我們帶來好的回報。」

除了哈登展現火力，快艇雷納德、喬治（Paul George）分別攻下了26、23分，喬治直言經過這場比賽，球隊已經找到一個新的平衡點，「當我們全力衝刺、每個人都有貢獻時，我們是很難匹敵的，這場比賽就展示這點。」