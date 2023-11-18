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NBA／約柯奇超猛大三元無用 威廉森助鵜鶘力退金塊

記者蔡佳霖／即時報導
威廉森聯手英格倫和瓦藍邱納斯，擋下金塊反撲。（路透）
威廉森聯手英格倫和瓦藍邱納斯，擋下金塊反撲。（路透）

開季客場比賽不若主場一帆風順的金塊，17日在紐奧良又遭到苦戰，全場一路落後，最多輸到20分之多，儘管靠著約柯奇（Nikola Jokic）超級大三元不斷追趕，追到僅差1分，但威廉森（Zion Williamson）和英格倫（Brandon Ingram）聯手發動8：0攻勢，鵜鶘扛住對手反撲壓力，仍是以115：110擊退金塊。

威廉森表現威風八面，17投10中拿下26分6助攻4籃板2阻攻，其中21分出現在上半場，是鵜鶘能夠取得大幅度領先的關鍵。雖然他在下半場陷入熄火狀態，不過第四節最後重要4分還是對金塊造成巨大傷害。

英格倫補上21分8助攻3籃板，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）22分8籃板3助攻，丹尼爾斯（Dyson Daniels）10分8籃板7助攻3抄截。

在凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）砍進三分球後，金塊在最後關頭打出8：2攻勢，追到只有3分差，但接下來凱威爾波普、傑克森（Reggie Jackson）和葛登（Aaron Gordon）連續3波外線出手未中，瓊斯（Herbert Jones）則是把握兩罰機會，金塊反擊終究功虧一簣。

鵜鶘和金塊在季中錦標賽小組賽中各取得2勝1敗的成績，兩隊有機會爭取出線。

約柯奇攻下26分18助攻16籃板，助攻數追平生涯紀錄，同時這也是他生涯第4次完成至少25分15籃板15助攻的大三元演出，與張伯倫（Wilt Chamberlain）並列史上第一。約柯奇至今已經累積110次大三元。

除了約柯奇外，替補的布勞恩（Christian Braun）獲得25分9籃板，波特（Michael Porter Jr.）18分11籃板，葛登和傑克森各拿14分。

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