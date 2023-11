NBA／約柯奇超猛大三元無用 威廉森助鵜鶘力退金塊

開季客場比賽不若主場一帆風順的金塊,17日在紐奧良又遭到苦戰,全場一路落後,最多輸到20分之多,儘管靠著約柯奇(Nikola Jokic)超級大三元不斷追趕,追到僅差1分,但威廉森(Zion Williamson)和英格倫(Brandon Ingram)聯手發動8:0攻勢,鵜鶘扛住對手反撲壓力,仍是以115:110擊退金塊。

威廉森表現威風八面,17投10中拿下26分6助攻4籃板2阻攻,其中21分出現在上半場,是鵜鶘能夠取得大幅度領先的關鍵。雖然他在下半場陷入熄火狀態,不過第四節最後重要4分還是對金塊造成巨大傷害。

英格倫補上21分8助攻3籃板,瓦藍邱納斯(Jonas Valanciunas)22分8籃板3助攻,丹尼爾斯(Dyson Daniels)10分8籃板7助攻3抄截。

Zion Williamson caps off a 10-0 Pelicans run with a REVERSE dunk 😤



🏆 NBA In-Season Tournament

🏀 West Group B action on the NBA App

📱 https://t.co/SDyIbppu4U pic.twitter.com/oAO4Q1iDcC