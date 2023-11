NBA／公鹿22記三分彈轟垮黃蜂 「家暴男」布里吉斯重返球場

安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)從右小腿傷勢中回歸,並以一個輔佐的角色打開公鹿全隊攻勢,里拉德(Damian Lillard)和畢斯利(Malik Beasley)兩人聯手砍進11顆三分球,合拿47分,團隊更是轟進22記外線,直接擊潰對手防線,在客場130:99痛宰黃蜂。

公鹿取得季中錦標賽小組賽的第二勝,與同組的熱火同為不敗之身,雙方將在11月28日進行正面對決,這一戰可能將決定誰能晉級淘汰賽。

Watch this assist from Khris Middleton. WILD. 🏆 NBA In-Season Tournament 🏀 East Group B action on the NBA App 📱 https://t.co/Z2mNZo4gIt pic.twitter.com/ENZxBW6tQi

公鹿此戰全隊共7人得分超過雙位數,里拉德27分5籃板5助攻,畢斯利20分;安戴托昆波僅出手10次,貢獻16分9助攻8籃板,洛培茲(Brook Lopez)15分7籃板送出6記麻辣鍋。

惹上家暴 事件的黃蜂前鋒布里吉斯(Miles Bridges)解禁出賽,這也是他睽違583天再度站上球場。布里吉斯替補上場也贏得球迷掌聲,上場33分鐘13投6中獲得17分5籃板4助攻2抄截。

歷經如此久時間未打比賽,布里吉斯先前接受採訪時坦言心情就像是第一天去學校上學。「籃球一直都是我的防空洞,離開籃球一整年對我來說很艱難,能夠重回球場我感到很高興。」由於家暴官司仍在進行中,布里吉斯顯然不用多談。

小鮑爾 (LaMelo Ball)則是28投12中外加12罰11中,奮力得到賽季新高37分,還有5籃板5助攻進帳。

Hornets fans get in their feet and cheer as Miles Bridges enters the game for the first time this season 👏



(via @JerryDonatien) pic.twitter.com/6kL6cDBgth