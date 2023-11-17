NBA／史馬特腳踝傷將休3至5周 灰熊戰力捉襟見肘

史馬特左腳踝扭傷，將缺席一段時間。（Getty Images）

灰熊傷病狂潮又來襲，就在亞當斯 （Steven Adams）報銷和克拉克（Brandon Clarke）歸隊遙遙無期情況下，季前換來的史馬特（Marcus Smart）又因為左腳踝傷勢，預計將會缺席3至5星期，這對灰熊後場戰力又是一大打擊。

曾拿下年度最佳防守球員的史馬特是在日前對湖人 的比賽中不慎扭傷腳踝，只打了9分鐘就提前退場。考量到莫蘭特（Ja Morant）還在禁賽中，開季僅拿2勝9敗的灰熊，勢必還要面臨一段時間的黑暗期。

Video of Marcus Smart’s ankle injury. Doesn’t look good pic.twitter.com/dkycal4HXU — Ian Inangelo (@iinangelo) November 15, 2023

據報導指出，灰熊目前共有7人進入傷兵名單，除了上述4人外，還包括肯納德（Luke Kennard）、羅斯（Derrick Rose）和提爾曼（Xavier Tillman），戰力可說是捉襟見肘。

儘管貝恩（Desmond Bane）繳出場均25.5分的生涯最佳表現，但搭配傑克森（Jaren Jackson Jr.）也難挽回灰熊輸球的頹勢，目前灰熊進攻效率排名聯盟倒數第3，防守效率第20名，淨效率值倒數第3，團隊投籃命中率則是墊底，而對手三分命中率高達42.1%，同樣敬陪末座。

莫蘭特預估會在耶誕節 左右回歸，能否挽回球隊墊底命運，也要看這段期間其他球員能否撐住難關。