NBA／雷霆射手7記三分全進寫歷史 湯普森10中1勇士吞5連敗

雷霆射手喬伊(右)三分球7投7中，助雷霆輕取勇士。(美聯社)

勇士 昨天在主場迎戰雷霆，首節就被狂轟39分，陷入15分落後，雖第三節一度追到剩1分落後，但雷霆外線火力凶猛，全隊以59.4%命中率投進19顆三分，終場仍以128：109輕取勇士，取得近期的3連勝。

勇士第三節最後2分多鐘追到1分差，但雷霆打出一波10：2攻勢澆熄反撲氣焰，第四節持續將領先擴大，輕鬆帶走勝利。雷霆射手喬伊（Isaiah Joe）三分球7投7中攻進23分，成為隊史首位至少出手7次三分球，命中率100%的球員。亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）得到24分7助攻，榜眼中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）則貢獻13分10籃板。

輸球的勇士苦吞5連敗，湯普森（Klay Thompson）日前宣告未來10場要火力全開，結果跟說好的不一樣。他首場只打2分鐘就被驅逐出場，今天10投1中，只得到5分3助攻2籃板。

勇士小將庫明加（Jonathan Kuminga）今天被拉上先發，不負教練所望，攻下本季新高的21分。勇士團隊7人得分上雙，其中老將保羅（Chris Paul）三分球6中4，進帳15分8助攻。