我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為詐30萬 威州女水摻6罐眼藥水毒死友 謀殺罪成

以軍秀影片 稱在西法醫院發現隧道和放置炸彈的汽車

NBA／巴特勒36分領軍 熱火1勝4敗後拉出本季最長連勝

記者劉肇育／即時報導
熱火隊一哥巴特勒（Jimmy Butler）。(歐新社)
熱火隊一哥巴特勒（Jimmy Butler）。(歐新社)

去年在總冠軍賽鎩羽而歸的熱火，今年開季雖然一度打出1勝4敗的難堪戰績，讓他們被看衰，不過在今天以122：115擊敗籃網後，已經拉出本賽季全聯盟最長的7連勝，戰績也直衝東區前段班。

儘管今年休賽季的補強不如預期，甚至還面臨了上賽季輪替球員的出走，讓熱火今年開季表現一度不被看好，不過在開季前5戰吞下4敗後，熱火接下來拉出了一波6連勝，加上今天又在主場擊退籃網，已經打出聯盟本賽季最長的7連勝，也是熱火自2018年1月以來的最長連勝紀錄。

而熱火的好表現也與陣容趨於穩定有相當大的關係，在近幾場比賽中包括今天攻下36分的球隊一哥巴特勒（Jimmy Butler）與中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）兩大核心都維持穩定發揮，加上今年暑假才來過台灣的「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）近幾場比賽三分球也穩定發揮，連續3場比賽都至少命中4記三分球。

談到巴特勒在今天前三節就拿下34分，熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）說：「對我們來說，我們有一個最棒的選擇，就是把球交給巴特勒，我認為我們現在的球隊更有組織性也打得更舒適，這會讓球員變得更有自信。」

除了主力球員的發揮外，熱火替補前鋒勒夫（Kevin Love）今天有7分9籃板4助攻的全能演出，賈克茲（Jaime Jaquez Jr.）則是有10分5助攻進賬，光是熱火板凳群就送出14次助攻，團隊打得是行雲流水，史波史特拉說：「或許阿德巴約是我們心臟，但勒夫卻是串連起球隊的那個人，他在生涯中做過很多調整，這是大多數明星球員不願意去做的，至於今天復出的馬丁則是一名隨即可以進入狀態的球員，當他找到節奏後，他不論在哪套陣容都可以有所發揮。」

總冠軍賽

上一則

NBA／詹姆斯大三元寫紀錄 戴維斯自曝臀傷沒好

下一則

MLB／全票當選 大谷翔平3年2度拿下美聯MVP

延伸閱讀

NBA／熱火超燙 2大主力缺陣 阿德巴約聯手新秀勇奪4連勝

NBA／熱火超燙 2大主力缺陣 阿德巴約聯手新秀勇奪4連勝
聯邦參議員選舉 一世代僅一次

聯邦參議員選舉 一世代僅一次
NBA／巴特勒開季第3戰選擇輪休 球迷吐槽：這麼快？

NBA／巴特勒開季第3戰選擇輪休 球迷吐槽：這麼快？
NBA／熱火東冠陣容大打折扣 萊里：巴特勒外需有人場均25分

NBA／熱火東冠陣容大打折扣 萊里：巴特勒外需有人場均25分

熱門新聞

喬治(左)在哈登(右)到來後數據明顯下滑。（路透）

NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」

2023-11-12 06:49
湖人里夫斯(左)近期改扮板凳暴徒，幫助球隊獲得2連勝。(Getty Images)

NBA／轉任替補打出奇效 湖人里夫斯：我還是在打籃球

2023-11-14 07:59
戈貝爾遭格林鎖喉。（美聯社）

NBA／怒噴格林鎖喉「小丑行為」戈貝爾：柯瑞沒上場 他就想搞事

2023-11-15 06:41
范弗利特一記致命三分球助火箭逆轉鵜鶘。（美聯社）

NBA／億元男范弗利特展現價值 關鍵三分球助火箭久違5連勝

2023-11-11 06:15
戴維斯今天宰制禁區，幫助湖人輕取灰熊。（路透）

NBA／22顆三分球轟平隊史紀錄 湖人擒拿灰熊收3連勝

2023-11-15 07:32
頂著「爆炸頭」造型的戴維斯（右）全場砍下30分13籃板6助攻，外帶3阻攻。（路透）

NBA／詹姆斯本季首度休兵 「爆炸頭」戴維斯聯手八村壘險勝拓荒者

2023-11-13 07:27

超人氣

更多 >
哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才

哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才
拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜

拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜
為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？

為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？
習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長
緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺