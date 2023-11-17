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NBA／詹姆斯大三元寫紀錄 戴維斯自曝臀傷沒好

體育新聞組／綜合報導
戴維斯（左）只得到9分9籃板，他自曝還有臀傷。（歐新社）
戴維斯（左）只得到9分9籃板，他自曝還有臀傷。（歐新社）

詹姆斯（LeBron James）15日拿到28分11助攻10籃板，成為歷史首位個人第21個賽季拿下大三元的球員。不過湖人以110：125不敵國王，本季首度在主場輸球。總教練漢姆（Darvin Ham）認為團隊23次失誤是輸球主因。

本場比賽，國王團隊上演20次抄截，這是2021年10月25日快艇對拓荒者後，首度有球隊單場20次抄截，也是國王隊史2001年後首見。湖人總教練漢姆表示，「今晚輸球最大的原因是失誤，我們好好研究看這場比賽錄像，看如何變得更好。」

湖人三節打完落後24分，漢姆仍換上詹姆斯、戴維斯（Anthony Davis）等主力球員，詹姆斯最終打35分鐘仍輸球，這項調度受到質疑。對此漢姆解釋，「你必須給球員們機會展現實力，也許對手會失誤、投籃不中，可以縮小差距，讓比賽變得更激烈，我認為我們有做到這點。」

戴維斯只得到9分9籃板，有趣的是，他生涯對上沙波尼斯（Domantas Sabonis）所屬的球隊，戰績0勝8敗。戴維斯賽後透露自己臀部仍有傷，「我每天都在接受治療，傷勢還稍微困擾著我，但我仍要上場完成工作。」戴維斯強調，作客拓荒者的比賽會上場。

湖人 快艇 國王隊

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