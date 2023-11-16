NBA／湖人傳看上拉文和卡盧索 但里夫斯不是交易籌碼

「The Athletic」湖人隨隊記者布哈證實湖人對公牛隊的拉文(圖)很有興趣。(Getty Images)

公牛球星拉文（Zach LaVine）再度被放上交易談判桌，「The Athletic」湖人 隨隊記者布哈（Jovan Buha）證實湖人對拉文很有興趣，同時想讓防守型後衛卡盧索（Alex Caruso）回鍋。

布哈指出，湖人對拿出合適籌碼換回拉文真的有興趣，也希望得到卡盧索，如果公牛願意，也有可能追求德羅展（DeMar DeRozan）。不過湖人不願送走里夫斯（Austin Reaves），羅素（D'Angelo Russell）可能才是交易主菜。

拉文年薪高達4000萬美元，德羅展為2860萬美元到期約，卡盧索年薪則是946萬美元。因此湖人除拿出羅素外，八村壘（Rui Hachimura）和文森（Gabe Vincent）也有可能成為交易籌碼，但要等到交易冷凍期（羅素和文森12月15日、八村壘1月15日）結束後才能交易。

布哈指出，湖人可能還要附上2029或2030年受保護首輪籤。拉文本季場均21.7分4.9籃板3.0助攻，投籃命中率40.7%。羅素場均18.8分3.4籃板6.6助攻，投籃命中率48%。