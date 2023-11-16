我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國熊貓有望回歸加州動物園？習近平親口應了

影／拜習會外連連武鬥 「皇帝」爆打遊行者 另一地也群毆

76人球星烏布瑞車禍遭撞成羅生門 警方找不到證據

中央社／綜合報導
NBA費城76人球星烏布雷（Kelly Oubre Jr.）。(取材自Instagram)
NBA費城76人球星烏布雷（Kelly Oubre Jr.）。(取材自Instagram)

根據NBA費城76人隨隊記者龐貝（Keith Pompey）報導，警方表示至今都沒有證據顯示該隊球星烏布瑞在市中心路口發生車禍被撞的跡象，讓烏布瑞的受傷疑雲變成羅生門。

四天前，76人球星烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）聲稱在市中心散步時遭到汽車撞擊，隨後對方駕車逃逸，烏布瑞還因此緊急送醫治療，造成他肋骨骨裂、臀部肌肉撕裂傷勢等。

根據龐貝在「費城詢問者」上報導提到：「目前美國警方沒有任何車禍的影像或者照片證據，而根據烏布瑞指稱的車禍地點，附近的兩名員工查看了店家監視器兩個多小時，也沒有發現車禍的情形」。

警方沒有對烏布瑞做出任何指控，但對於發生在市中心路口的車禍，竟沒有任何證據或者目擊者這件事感到疑惑。另有消息人士提到，很可能烏布瑞沒有提供正確的事故發生地點。

另外根據美國媒體TMZ.com報導，他們拿到的影片顯示，烏布瑞在聲稱被車撞之後的幾分鐘就回到家，且看起來相當掙扎和痛苦，從影片中依稀可聽到烏布瑞對著太太說被車撞。

雖然沒有證據顯示烏布瑞說謊，但過往NBA並非沒有球星受傷騙人的案件。2007年效力於洛杉磯湖人的前鋒拉德曼諾維奇（Vladimir Radmanovic），在全明星賽期間違反合約跑去滑雪摔傷導致肩膀脫臼必須休養八周，當時他騙湖人說是在一塊冰地上摔倒而導致的傷勢，最後被罰款50萬美元。

費城 湖人 NBA

上一則

NBA／魔術狀元班切羅1.1秒準絕殺公牛 卡盧索嗆：走步了

延伸閱讀

NBA／魔術狀元班切羅1.1秒準絕殺公牛 卡盧索嗆：走步了

NBA／魔術狀元班切羅1.1秒準絕殺公牛 卡盧索嗆：走步了
NBA／拉扯、鎖喉…勇士、灰狼爆衝突 3人被驅逐

NBA／拉扯、鎖喉…勇士、灰狼爆衝突 3人被驅逐
NBA／哈登21分加盟新高 快艇仍吞5連敗

NBA／哈登21分加盟新高 快艇仍吞5連敗
NBA／太陽4星還是沒連線 布克歸隊飆31分斷灰狼7連勝

NBA／太陽4星還是沒連線 布克歸隊飆31分斷灰狼7連勝

熱門新聞

喬治(左)在哈登(右)到來後數據明顯下滑。（路透）

NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」

2023-11-12 06:49
湖人里夫斯(左)近期改扮板凳暴徒，幫助球隊獲得2連勝。(Getty Images)

NBA／轉任替補打出奇效 湖人里夫斯：我還是在打籃球

2023-11-14 07:59
戈貝爾遭格林鎖喉。（美聯社）

NBA／怒噴格林鎖喉「小丑行為」戈貝爾：柯瑞沒上場 他就想搞事

2023-11-15 06:41
布萊恩(左)、林書豪(右)。（美聯社）

NBA／前老鷹控衛曝布萊恩邀他同隊 指著林書豪怒噴「這句話」

2023-11-08 01:01
范弗利特一記致命三分球助火箭逆轉鵜鶘。（美聯社）

NBA／億元男范弗利特展現價值 關鍵三分球助火箭久違5連勝

2023-11-11 06:15
湯瑪斯開季狀態火熱，扛起籃網隊招牌。（Getty Images）

NBA／雙星離隊、籃網喪失鎂光燈 湯瑪斯：要證明人們是錯的

2023-11-08 08:27

超人氣

更多 >
拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武
既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店

既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店
4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」
習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵
紐約無證客找工無望 州長：工作許可不發了

紐約無證客找工無望 州長：工作許可不發了