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NBA／魔術狀元班切羅1.1秒準絕殺公牛 卡盧索嗆：走步了

體育新聞組／即時報導
魔術狀元郎班切羅投進1.1秒準絕殺。（路透）
魔術狀元郎班切羅投進1.1秒準絕殺。（路透）

魔術15日作客公牛上半場就取得17分領先，但下半場分差逐漸縮小，終場前7.2秒公牛球星拉文（Zach LaVine）投進三分球追平比分。不過魔術狀元班切羅（Paolo Banchero）面對卡盧索（Alex Caruso）防守，上演1.1秒準絕殺，以96：94氣走公牛。

班切羅全場攻下17分9籃板，中鋒畢塔吉（Goga Bitadze）15分11籃板。公牛方面，拉文得到全場最高的19分，佛西維奇（Nikola Vucevic）17分9籃板，卡盧索也挹注16分。

班切羅賽後受訪時表示，「教練安排我在內線進攻，我以為威廉斯（Patrick Williams）會防守我，結果是卡盧索上來。因此我拿到球後就只想著進攻籃框，把他往後擠，再轉身出手」。

卡盧索身為聯盟頂級防守者，仍無法阻止這次進攻，不過他認為班切羅走步了，「不用多說，讓我們看裁判報告，看班切羅移動腳步時發生什麼。我試圖讓他打得困難，他還是命中高難度出手」。

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