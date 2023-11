NBA／綠衫軍球星4缺2 泰托姆聯手懷特退76人獨居東區王座

東區前二的塞爾蒂克和76人再度對決,儘管布朗(Jaylen Brown)和波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)缺陣,但控衛懷特(Derrick White)頂上先發後砍下27分,率塞爾蒂克以117:107險勝76人,拉出一波4連勝,獨居東區王座。

兩隊上次交手由76人以3分之差險勝,塞爾蒂克這次首節就狂轟37分,取得15分領先。不過綠衫軍二節陷入得分荒,76人逐漸將比分拉近,末段又打出8:0攻勢,半場打完76人反而以58:57領先。

第三節76人只得到17分,讓塞爾蒂克以8分領先進入末節。末節戰況膠著,泰托姆(Jayson Tatum)最後1分鐘連得5分,幫助綠衫軍鎖定勝局。泰托姆全場得到29分8籃板6助攻,懷特攻下27分5助攻,哈勒戴(Jrue Holiday)18分10籃板,霍福特(Al Horford)14分8籃板,外帶5次阻攻。

